- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi ca, in cazul in care va fi invitat la sedinta Biroului Executiv National al PSD in care se va face evaluarea ministrilor, probabil ca se va duce. "Am spus tot timpul ca exista o vreme de evaluare a oricui - si a mea, si a dvs", a afirmat…

- Tudorel Toader și Calin Popescu Tariceanu au ajuns, joi, la biroul lui Liviu Dragnea. Cei trei vor discuta despre o ordonanța de urgența pentru legile justiției, dar și inlaturarea efectolor protocoalelor și o OUG pe amnistie, au declarat pentru MEDIAFAX surse politice.La intalnirea dintre…

- Intrebat duminica seara, la Romania TV, daca ministrul Justitiei este evaluat de catre membrii PSD, de catre reprezentanti ALDE sau doar de catre seful Guvernului, Liviu Dragnea a spus ca Tudorel TIader este evaluat asemenea celorlalti ministri care detin portofolii asumate de PSD. "Evaluarea…

- "Eu nu am vorbit despre asa ceva (despre o eventuala remaniere – n.r.) pentru ca mi-ar fi incomod sa deschid eu subiectul si nu ar fi deloc adecvat”, a afirmat Tudorel Toader vineri, la Suceava, raspunzand unei intrebari. Ministrul Justitiei a spus, in acest context, ca isi va indeplini atributiile…

- ALDE se reuneste, joi, in sedinta conducerii. Calin Popescu Tariceanu a anuntat deja transant ca niciun ministru sustinut de partid nu este remaniabil. El s-a referit in mod special la ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe care social-democratii, si in special liderul PSD Liviu Dragnea l+ar dori schimbat…

- Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu au o ședința urgenta, miercuri seara! Intalnirea celor doi este prima, dupa puciul eșuat din PSD. Dragnea a anunțat ca vrea o remaniere a Guvernului, in timp ce Tariceanu a declarat ca miniștrii ALDE și Tudorel Toader sunt de neatins.Totodata, ședința…

- "I-am intrebat pe doamna premier si pe domnul ministru al Justitiei daca exista vreo intentie de adoptare a unei OUG de gratiere pentru sedinta de Guvern de maine. Amandoi au infirmat aceste zvonuri aparute in spatiul public", se arata intr-un mesaj transmis Digi24 de Liviu Dragnea. Anterior,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, neaga, intr-un mesaj transmis Digi24 , ca Guvernul ar intentiona sa adopte in sedinta de marti o Ordonanta de Urgenta privind amnistia si gratierea. “I-am intrebat pe doamna premier si pe domnul ministru al Justitiei daca exista vreo intentie de adoptare a unei OUG de gratiere…