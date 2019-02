Toader se opune numirii lui Kovesi la Parchetul European

Tagarlas, la gatul lui Zetea: Nu il tine decat 5 secunde

Consilierul local baimarean Cristian Niculescu Tagarlas afirma ca social-democratii maramureseni, in frunte cu presedintele acestora, nu rezista intr-o confruntare politica televizata nici macar 5 secunde. Declaratia liberalului vine in contextul in care la una din televiziunile locale trebuia… [citeste mai departe]