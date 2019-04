Toader se mai gandeste: Astazi ii transmit raspunsul premierului

Stiri pe aceeasi tema

- In asteptarea deciziei pe care o va lua, dupa ce PSD-ul i-a retras, in sedinta de miercuri, sprijinul politic pentru functia de ministru al Justitiei, Tudorel Toader are o noua discutie cu premierul. De aceasta data, Toader si Dancila se afla fata in fata joi dimineata, fiind vorba despre o intrevedere…

- Deputatul PSD Olguta Vasilescu si-a exprimat speranta miercuri ca în cadrul sedintei Comitetului Executiv National sa se ia o decizie de restructurare a Guvernului, considerând ca Tudorel Toader ar trebui sa paraseasca functia de ministru al Justitiei."Eu sper ca da, de ce sa nu…

- Deputatul Catalin Radulescu, unul dintre oamenii de incredere ai președintelui PSD, Liviu Dragnea, creioneaza pentru Digi24.ro liniile principale ale ședinței Comitetului Executiv al partidului care va avea loc miercuri: Tudorel Toader va fi pedepsit pentru ca ”i-a mințit sistematic” pe social-democrați,…

- Ordinea suplimentara a ședinței de miercuri a Guvernului nu este inca finalizata, au relatat surse din Executiv pentru ȘTIRIPESURSE.RO, pe fondul discuțiilor din PSD privind o eventuala ordonanța de urgența pe justiție.Pe ordinea de zi oficiala a Guvernului, transmisa ieri presei, nu figureaza…

- Tudorel Toader urmeaza sa ajunga, in cursul acestei prime zile din martie, la Palatul Victoria. Proiectul menit sa aduca modificari OUG 7, cea adoptata in 19 februarie, care vizeaza modificari aduse legilor Justitiei, e gata, iar oficialul guvernamental urmeaza sa i-l prezinte premierului in cursul…

- Seful Executivului Republicii Macedonia de Nord, Zoran Zaev, a ajuns miercuri dimineata la sediul Guvernului roman. A fost intampinat de Viorica Dancila, cu care a avut o intrevedere, inainte de a iesi impreuna in fata presei, pentru o declaratie comuna. “L-am asigurat de intreaga sustinere a Romaniei…

- Propunerile pe care le inaintase Tudorel Toader, in calitate de ministru al Justitiei, pentru functii de conducere in cadrul Parchetului General (PG) si, respectiv, Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au primit unda verde din partea presedintelui.…

- Guvernul a transmis ordinea de zi programata pentru ședința de miercuri. Pe aceasta nu apare proiectul bugetului de stat pentru anul 2019. De asemenea, nici ordonanța de urgența pe completurile de cinci judecatori anunțata de ministrul Justiției nu se afla pe ordinea de zi.Executivul se va…