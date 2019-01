Stiri pe aceeasi tema

- In urma masurilor votate de majoritatea guvernamentala, au fost eliberați mai devreme din inchisori peste 13.000 de infractori, dintre care aproape 11.000 au fost beneficiari direcți ai recursului compensatoriu. Dintre aceștia aproximativ 700 s-au intors deja din nou dupa gratii, 188 fiind condamnați…

- PNL va initia o lege prin care condamnatii pentru infractiuni cu violenta sa nu poata fi eliberati pe baza recursului compensatoriu. De asemenea, liberalii vor depune, la inceputul sesiunii parlamentare, o motiune impotriva ministrului Tudorel Toader. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat,…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, precizeaza ca din octombrie 2017 si pana in noiembrie 2018, nu mai putin de 188 de infractori eliberati din inchisori in baza legii recursului compensatoriu s-au intors dupa gratii, fiind condamnati definitiv pentru...

- Date infioratoare de la Ministerul Justiției. Peste 10.000 de deținuți au fost eliberați mai devreme din penitenciarele din Romania, se arata intr-un raspuns dat de Ministerul Justiției deputatului PNL Florin Roman.Vicepreședintele PNL, Florin Roman a afirmat, vineri, ca, in cadrul unui raspuns…

- Ministerul Justiției: Aproape 11.000 de infractori, eliberati intr-un an pe baza recursului compensatoriu. Potrivit Ministerului Justiției, in perioada 19.10.2017 – 23.11.2018 au fost eliberați condiționat, in baza legii recursului compensatoriu, 10.880 de deținuți. Din totalul acestor persoane, 649…

- Ministrul Justitiei face, duminica, pe Facebook, o serie de precizari legate de recursul compensatoriu. El mantioneaza ca, la data de 17 noiembrie 2016, prin adresa nr.68/86950, Ministerul Justitiei a inaintat CSM, spre avizare, proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.254/2013 privind…

- Tudorel Toader sustine, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca proiectul de lege privind recursul compensatoriu a fost initiat de „guvernarea anterioara”. Mesajul ministrului vine in contextul in care un interlop eliberat pe baza acestei legi a fost retinut zilele trecute pentru viol. Specialistii…

- Aproximativ 11.000 de detinuti au fost eliberati de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii octombrie, dintre care peste 9.000 in baza Legii nr. 169/2017 privind recursul compensatoriu, iar peste 8.800 de persoane au ajuns in detentie, potrivit Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP).…