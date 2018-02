Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat sceptic fata de posibilitatea ca propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sa fie pusa in aplicare de presedintele Klaus Iohannis."Concluzia dupa aceasta analiza…

- Presedintele Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR), Marian Oprisan, a declarat ieri, la finalul Adunarii Generale a UNCJR, in legatura cu raportul privind activitatea DNA, ca asteapta de la ministrul Justitiei sa-si faca datoria, „asa cum trebuie sa si-o faca…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a declarat in ultima parte a conferinței de presa de presa din aceasta seara: „Declansez procedura de revocare din functie a procurorului-sef al DNA”. Protestatarii au stat cu ochii pe declarațiile ministrului Justiției. La un minut dupa declarația in care era anunțata…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, nu s-a implicat in identificarea si eliminarea componentelor abuzive ale unor procurori din cadrul institutiei, facand referire la Mircea Negulescu.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a promis ca va publica pe site-ul ministerului raportul sau de 36 de pagini privind activitatea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in urma caruia a si cerut revocarea acesteia de la sefia institutiei. Toader a prezentat "pe diagonala" acest…

- Fostul premier Dacian Ciolos a reactionat pe pagina personala de Facebook dupa ce ministrul Justiei, Tudorel Toader, a anuntat declansarea procedurii de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Ciolos arata ca ministrul Justitiei e un "adevarat exemplu anti-comunicare", care…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a decis astazi sa-i ceara lui Klaus Iohannis revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Seful statului a reactionat aproape imediat si a anuntat ca nu este de acord cu ceea ce a spus Toader si ca pledoaria i s-a parut a fi una gresita. Aceasta reactie a starnit…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, pentru „acte si fapte de netolerat intr-un stat de drept”. Presedintele Klaus Iohannis isi reitereaza sprijinul fata de mentinerea…

- Fostul premier Dacian Ciolos considera, referitor la propunerea de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca lupta impotriva coruptiei "nu mai este o primenire, ci a devenit un pericol pentru cei care apartin unui trecut in care 'mergea si asa'". Ciolos a calificat discursul…

- Presedintele USR Dan Barna a declarat joi, pentru MEDIAFAX, ca Uniunea ii cere demisia ministrului de Justitie, Tudorel Toader, dupa ce acesta a solicitat revocarea din functie a procurorului-sef al DNA Laura Codruta Kovesi.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a propus, joi, revocarea procurorului sef al DNA Codruta Kovesi, dupa ce a prezentat un raport privind activitatea manageriala de la DNA care s-a bazat pe 20 de categorii si fapte, solicitarea fiind transmisa catre CSM si presedintelui Romaniei. "Pentru aceste fapte…

- Procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, declansata joi seara de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prevede un aviz consultativ din partea Sectiei pentru Procurori a CSM, decizia finala urmand a fi luata de presedintele Romaniei.

- Ministrul Justitiei a prezentat un "Raport privind activitatea manageriala la DNA", in care aduce un val de critici șefei DNA, Laura Codruța Kovesi si propune revocarea acesteia din functie, scrie digi24.ro.

- "Prin propunerea de revocare a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, ministrul Justiției dovedește inca o data ca este doar un instrument servil al subordonarii politice a sistemului judiciar. Conform legii, propunerea de revocare se face in urmatoarele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, dupa prezentarea sintezei unui raport privind activitatea manageriala la DNA, timp de 80 de minute, ca declanseaza procedura de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Catalin Radulescu, supranumit ”depuattul mitraliera”, vrea ca Toader…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. De aici, raportul va pleca la CSM, care trebuie sa dea un aviz consultativ, iar decizia va finala este la președinte.Victor Alistar, membru al CSM, susține ca acest raport va fi analizat in…

- Declaratiile lui Tudorel Toader: Avem o justitie. Unii spun ca e buna, altii ca e rea. Justitia trebuie sa fie egala pentru toti, sa fie in slujba cetateanului, sa fie buna, nu si rea. In urma cu 6 luni, se implineau 6 luni de la preluarea demnitatii de ministru al Justitiei. Atunci prezentam directiile…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a prezentat o sinteza a raportului de activitate al DNA, a refuzat sa raspunda intrebarilor jurnalistilor, care i-au cerut in mai multe randuri clarificari fata de cele afirmate, insa a spus ca va publica raportul pe site-ul MJ si va face o conferinta de presa…

- Acuzatii extrem de grave ale lui Tudorel Toader la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Acesta a vorbit si a lansat afirmatii grave. A vorbit despre falsificari de probe ale procurorilor DNA, dar si despre celebrul Mircea Negulescu. La finalul celor 20 de puncte pe care le-a prezentat si…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Anunțul a fost facut in cadrul prezentarii unui Raport privind activitatea manageriala a șefului DNA pentru perioada februarie 2017 - februarie 2018.”DNA nu trebuie sa se confunde cu șeful…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat ca i se pare inadmisibil ca un dosar ca Microsoft sa ajunga la clasare. De asemenea, ministrul susține ca atitudinea procurorului șef DNA in legatura cu DNA Ploiești este una care a sfidat intreaga opinie publica.„Am avut un caz recent cum este…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a inceput la ora 18.00, intr-o conferinta de presa extraordinara, prezentarea raportului privind activitatea DNA, sinteza care are 36 de pagini. La ora 18.55, prezentarea sintezei a ajuns de abia la pagina 11, iar ziaristii sunt extrem de nervosi, pentru…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prezinta raportul privind activitatea manageriala de la DNA, unii lideri ai PSD asteptandu-se inclusiv la o propunere de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Ministrul a mentionat ca este o prezentare a raportului, nu o conferinta de presa.„Este…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, ii imputa procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, incalcarea repetata a Constituției și arata ca doar intr-un singur an, CCR a sancționat DNA de doua ori pentru conflicte juridice de natura instituționala.”Am reținut o situație fara precedent la…

- Tariceanu a precizat ca nu a discutat cu Toader pe marginea anuntului pe care acesta urmeaza sa il faca referitor la DNA. "Nu, nu am mai vorbit, ceea ce stiti cu totii - anuntul pe care l-a facut ministrul, astazi la ora 18,00 va face o declaratie de presa -, nu stiu exact, vom vedea care…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va prezenta astazi, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA, la sediul Ministerului Justitiei. Unii lideri social-democrati se asteapta si la anuntarea unor masuri, inclusiv la o propunere de revocare a sefei DNA Laura Codruta Kovesi, propunere…

- Presedintele Klaus Iohannis va discuta, marti, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre acuzatiile la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat pentru agentia Mediafax ca va fi prezent marti, la ceremonia de primire a magistratilor absolventi ai Institutului…

- Dupa cum va informa STIRIPESURSE.RO, ministrul Justiției, Tudorel Toader, se pregatește de marele anunț privitor la revocarea sau menținerea in funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Raportul va fi prezentat, joi, la ora 18.00, la Ministerul Justiției.”Raport privind activitatea…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu A fost pus in circulație un scenariu halucinant. Dar in Romania totul este posibil. Se spune ca președintele Klaus Iohannis are de gand sa inițieze un dialog cu domnul Tudorel Toader pe temele care ard legate de marile parchete și in special de DNA. Și ca a aceasta discuție…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu O schimba. Aceasta este concluzia la care am ajuns. Dupa ce am studiat cu atenție atat comportamentul lui Tudorel Toader, cat și primele reacții ale președintelui Klaus Iohannis. Desigur, decizia demiterii Laurei Codruța Kovesi de la șefia DNA este extrem de complexa, pentru…

- Administratia Prezidentiala anunta o declaratie de presa de la 20.15, fara a anunta subiectul anuntului facut de Klaus Iohannis. Surse anunta ca declaratia presedintelui are legatura cu ultimele evenimente din justitie. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca saptamana viitoare…

- Pe baza inregistrarilor facute publice de fostul deputat Vlad Cosma, ce fac referire la neregulile din cadrul DNA Ploiesti in care protagonistul principal este procurorul Mircea Negulescu, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa decida soarta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.Anuntul…

- Directorul general adjunct al Politiei Locale Ploiesti, Cristinel Toader sustine ca fostul procuror Mircea Negulescu si unitatea de "elita" a DNA Ploiesti i-au fabricat dosarul si a depus, in acest sens, o plangere penala la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Citeste si: Ministrul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca va avea o discutie cu ministrul Justitiei,Tudorel Toader, dupa ce fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, duminica seara, la Antena 3, mai multe inregistrari din care reiesea cum doi procuroi de la DNA Ploiesti incercau sa fabrice probe in dosarul lui…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Doua randuri de dezvaluiri facute ieri in ceasul nopții demonstreaza, de data asta fara nici un fel de echivoc, ca Dirceția Naționala Anticorupție este o instituție cangrenata. Iar cangrena – poate confirma acest lucru orice medic – pentru a nu se generaliza, trebuie extirpata.…

- Intrebat de jurnalisti, joi, la CSM, care este relatia sa cu premierul Mihai Tudose, ministrul Justitiei a raspuns: "Nu am niciun element pentru a considera natura relatiei dintre mine si premierul altcumva decat foarte buna". El a refuzat, insa, sa raspunda intrebarilor jurnalistilor privind…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut joi, referitor la posibilitatea existentei unor tensiuni cu premierul Mihai Tudose pe tema revocarii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, ca nu are niciun element pentru a considera natura relatiei ca fiind altcumva decat foarte buna. "Dar de…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis, marti, sesizarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, referitoare la declaratiile ministrului Justitiei, Tudorel Toader, despre dosarul „Belina” si a stabilit ca afirmatiile acestuia au afectat independenta sistemului judiciar, au…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a afirmat, luni, ca se va pronunța asupra modificarilor aduse Legilor Justiției in comisia parlamentara speciala abia dupa ce va fi prezentata forma finala a proiectului, precizand ca nu dorește sa faca evaluari de parcurs. „Nu fac eu evaluari de parcurs. (…) Sa…