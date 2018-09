Toader, remaniere. Olguța Vasilescu: Este clar pentru toată lumea Lia Olguța Vasilescu susține ca nu a auzit de nicio remaniere a ministrului Justiției Tudorel Toader. Aflați in plin proces de evaluare, ministrul Muncii recunoaște ca este uimita de cate lucruri au fost facute in Romania, dar nu au fost comunicate. "Eu nu am auzit de vreo remaniere, in partid sau in Guvern, a lui Tudorel Toader. Suntem intr-un proces de evaluare și acum aflu cate s-au facut in Romania și nu se comunica. In ceea ce privește postul de ministru al Justiției, este clar pentru toata lumea, este un post care aparține PSD-ului. Asta nu inseamna ca discutam despre o… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lia Olguța Vasilescu l-a liniștit pe Tudorel Toader, ministrul Justiției, despre care se speculeaza ca ar urma sa fie demis din Guvernul Viorica Dancila. Vicepreședinte al PSD, Vasilescu a declarat, joi seara, la Romania TV, ca nu a auzit o discuție despre remanierea lui Toader nici in partid, nici…

- ”Lucram la o hotarare de Guvern pentru majorarea salariului minim incepand de la data de 1 ianuarie 2019 si va fi 2.050 de lei. Deja am discutat despre asta saptamana trecuta cand ne-am intalnit cu patronatele si sindicatele. Ne-au spus ca ar vrea sa stie ca va fi un mecanism foarte clar ca sa stie…

- Viorica Dancila ar fi declarat ca nu demisioneaza din funcție, potrivit Romania TV, informația fiind prezentata in cadrul ediției de la ora 16.00. Viorica Dancila e un pion foarte important in contextul in care liderii nemulțumiți nu-l mai vor pe Dragnea, dar nu risca sa piarda guvernarea. …

- Romania a avut si are la dispozitie resurse financiare disponibile imediat, aflate in conturile Ministerului de Finante, pe care este incapabila sau pe care nu doreste sa le investeasca in diverse programe in beneficiul salariatilor, a somerilor, a persoanelor defavorizate ...

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat vineri seara, intr-un interviu pentru Romania TV, ca legea pensiilor va intra din septembrie in debzaterea parlamentara, iar toata lumea poate sa-si spuna punctul de vedere pe lege, poate trimite mesaje la minister cu ce i se pare in neregula sau sa…

- "Prin aceste modificari care s-au facut la Codul Penal nu s-a rezolvat totul. Dar de exemplu infracțiunea de luare de mita pentru care am fost anchetata eu, constand in foloase nepatrimoniale, deci nu ca am luat bani sau alte bunuri, ci pur și simplu ca ma vota lumea și stateam bine in sondajele…

- Lia Olguța Vasilescu a anunțat, vineri seara, la Romania TV, intr-un interviu acordat lui Victor Ciutacu, o noua marire a pensiilor! Totul, dupa ce de la 1 iulie, punctul de pensie a urcat la 1.100 de lei.In plus, ministrul Muncii a precizat ca cei care au facut facultatea, masteratul și doctoratul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca in aceasta vara va lucra cu premierul Viorica Dancila, cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si cu alti colegi pentru realizarea unei noi legi a pensiilor care sa “indrepte o uriasa nedreptate care exista in Romania de ani…