Toader reia mesajul din 2 decembrie: Îmi asum tot! Ministrul Tudorel Toader a redistribuit, miercuri dimineata, pe contul de Facebook o postare din data de 2 decembrie, in care afirma ca isi asuma ceea ce face ca ministru al Justitiei, nu si ceea ce au facut sau fac altii. „Imi asum tot ceea ce fac eu in calitate de Ministru al Justiției. Nu imi asum ceea ce au facut sau fac alții in domeniul justiției! PS: Voi reveni cu exemple”, este mesajul care a aparut miercuri, 19 decembrie, pe pagina de Facebook a ministrului Justiției. Pe 2 decembrie, postarea era ultima dintr-o serie care se referea la Legea recursului compensatoriu. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

