- Istoricul Neagu Djuvara, care a murit joi, la varsta de 101 ani, va fi inmormantat duminica dupa-amiaza, la cimitirul Bellu din București. Slujba de inmormantare are loc la Catedrala greco-catolica “Sfantul Vasile cel Mare”, din strada Polona, incepand cu orele 12.00. Slujba este condusa, la cererea…

- Trei accidente grave, soldate cu trei morți și noua raniți, s-au produs, sambata dupa-amiaza – doua dintre acestea, pe drumurile naționale din vestul țarii și altul in Capitala. Astfel, trei persoane au murit, sambata, pe Drumul National 7, la iesirea din Orastie spre Romos, in judetul Hunedoara, in…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, ca ar fi fost nerealist sa se considere ca in sase luni Romania va remedia problema privind conditiile necorespunzatoare din penitenciare. „Hotararea pilot pronuntata de catre CEDO prevede data de 25.01.2018 pentru prezentarea foii de parcurs/calendarul…

- Femeia in varsta de 38 de ani, injunghiata de sot intr-o gradinita din Sectorul 2 al Capitalei, a murit, vineri, la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al unitații medicale, dr. Bogdan Oprita. Potrivit marturiilor unei vecine, victima, care era si directoarea…

- Ministrul justititiei, Tudorel Toader, a precizat joi, pe contul sau de Facebook, ca returnarea cetatenilor romani detinuti in penitenciare din strainatate poate fi realizata cu garantii scrise, prin care se asigura detentia corespunzatoare la standardele europene. “Sunt mulți cei ce cred ca le știu…

- Cererea DNA de redeschidere a dosarului inchis acum cinci ani, in care a fost anchetat actualul vicepremier Paul Stanescu, va fi judecat, la Inalta Curte de Casație și Justiție de fostul subaltern al Laurei Codruța Kovesi. DNA cere la Inalta Curte redeschiderea unui dosar inchis acum cinci ani, in care…

- Peste 10.000 de romani protesteaza fata de modificarea legilor justitiei la Bucuresti si in intreaga tara, scrie agentia Associated Press (AP), preluata de mai multe publicatii din strainatate. AP – a carei estimare este cu mult sub cea a presei din Romania – noteaza ca protestatarii stransi la Bucuresti…

- Președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, a fost eliberat de judecatori sub control judiciar, dupa ce acesta fusese reținut, joi, de procurorii DNA pentru trafic de influența. Instanța Tribunalului Bacau a decis, vineri, eliberarea lui Ionel Arsene, respingand cererea procurorilor DNA de…

- Fosta sefa a CSM, procuroarea Oana Schmidt-Haineala a fost numita, vineri, de ministrul justitiei, Tudorel Toader, in functia de șef al Corpului de control. Numirea Oanei Haineala in aceasta functie s-a facut prin ordinul direct al ministrului Justitiei, pentru acesta demnitate nefiind necesar acordul…

- Ministerul Justitiei intentioneaza sa acorde, prin lege, compensatii financiare detinutilor care au executat pedepse in conditii necorespunzatoare și care nu au beneficiat de reducerea pedepsei cu șase zile la 30 executate. Adoptarea acestei masuri este prevazuta in Calendarul 2018 – 2024 pentru solutionarea…

- Romanian Military Vehicle Systems (RMVS) va finaliza in anul 2020 productia primului transportor blindat 8×8 AGILIS din cele 400 vehicule de acest tip cu care va fi dotata armata romana, se arata intr-un comunicat al companiei. Compania mixta romano-germana Romanian Military Vehicle Systems (RMVS) a…

- Viorica Dancila a fost nominalizata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier, potrivit membrilor care au ieșit din ședința sediului central. Nominalizarea ar fi fost votata de forul de conducere in unanimitate, cu o singura abtinere – Robert Negoița. T.S. Stirea Viorica Dancila, nominalizata…

- O alerta a fost trimisa din greseala locuitorilor din Hawaii pentru a-i preveni asupra unui atac iminent cu racheta balistica si a le cere sa se adaposteasca, o amenintare dezmintita imediat de autoritatile arhipelagului. In postari pe Twitter, guvernatorul din Hawaii, David Ige, si agentia locala de…

- UPDATE Numarul liderilor și cel al organizațiilor județene ale PSD care cer convocarea urgenta a Comitetului Executiv (CEx) al partidului crește de la o ora la alta. Prin urmare, o reuniune a acestui for la inceputul saptamanii viitoare pare iminenta. Iar semnalul final vine chiar de la secretarul general…

- Șeful Poliției, chestorul Bogdan Despescu, a mers, vineri dimineața, la Guvern, pentru o intalnire – fulger cu premierul Mihai Tudose. Despescu i-a inmanat lui Tudose raportul cerut, cu doua zile in urma, privind modul in care au acționat polițiștii și motivele pentru care nu fost luate masuri in cazul…

- Economia Romaniei va inregistra un avans de 4,5% in 2018 și de 4,1% in 2019, fața de o expansiune de 3,7% și, respectiv, 3,5%, previzionata in iunie, se arata in raportul “Global Economic Prospects”, publicat de Banca Mondiala. Instituția financiara internaționala se așteapta ca Romania sa raporteze…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu -Tariceanu, a declarat ca nu are informatii de la premierul Mihai Tudose ca ar vrea sa faca o restructurare a Guvernului, iar daca acesta vrea sa o realizeze ar trebui sa vina intr-o sedinta de coalitie pentru discutii „despre aceasta dorinta si despre solutii”. „Pana…

- Comisia Europeana a rambursat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) suma de 664 de milioane de euro in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) in perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2017 pentru acordarea avansului aferent campaniei…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri, dupa prima ședința a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din acest an, ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara, pe care urmeaza sa o formalizeze in…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, vineri, inainte de sedinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) in care se va alege conducerea Consiliului pentru anul in curs, ca cel mai important obiectiv al magistratilor care vor fi in fruntea institutiei ar trebui sa fie apararea…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat vineri ca a venit la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), desi in aceasta perioada isi delegase atributiile unui secretar de stat, pentru ca alegerea conducerii acestui for este un moment important. Intrebat de ce si-a scurtat vacanta,…

- Curtea Constituționala din Republica Moldova a decis din nou suspendarea temporara președintelui Igor Dodon din funcție, pentru ca Guvernul sa poata numi in funcție noii miniștri, propuși de Partidul Democrat. Igor Dodon este liderul socialiștilor pro-Moscova, iar Partidul Democrat duce o politica pro-UE,…

- Economia Indiei va ajunge pe locul cinci in lume, in 2018, depașind și Franța, și Marea Britanie, potrivit unui studiu al Centrului pentru Cercetare in Economie și Afaceri, citat de Le Figaro. Datele se bazeaza pe PIB-ul exprimat in dolari. India are 1,32 de miliarde de locuitori. In perioada 2014-2016,…

- Deputatii au adoptat, in sedinta plenului de vineri, Legea pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, care prevede ca acesta sa revina sub autoritatea Camerei Deputatilor. Proiectul inițiat de PNL și USR a fost adoptat cu 184 de voturi “pentru” și 46 de…

- Daca acum PNL și liderul partidului se opun vehement eliminarii președintelui Romaniei din procedura de numire a procurorilor-șefi, in urma cu patru ani, Ludovic Orban spunea exact contrariul. Imediat dupa ce, pe 23 august, ministrul justiției, Tudorel Toader, venea cu propunerea de eliminare a președintelui…

- Politia din Australia a arestat, joi, un barbat care a intrat cu un autovehicul in oamenii de pe o artera aglomerata din Melbourne, ranind cel putin 19 persoane, a relatat presa locala, citata de BBC News. “Masina a intrat in mai multi pietoni aflati pe strada Flinders, o artera aglomerata din centrul…

- Parlamentarii USR continua sa boicoteze și sa blocheze orice activitate desfașurata in Camera Deputaților sau Senat pentru modificarea legilor justiției. Metodele parlamentarilor de la USR sunt diverse, de la proteste cu pancarte pana chiar la difuzarea de muzica la volum maxim in timpul lucrarilor…

- Judecatorul Bogdan Mateescu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, are probleme cu declarația de avere, din care ii dispare brusc un autoturism, fara a preciza motivele absenței din documente. Judecatorul Bogdan Mateescu, susținator fervent al manifestarilor de strada și vehement oponent…

- Intre cele 30 de amendamente depuse la Statutul magistraților (Legea 303/2004), senatorul Șerban Nicolae propune și abrogarea unei prevederi care “taie” din atribuțiile președintelui, la numirea procurorilor -șefi. Astfel, senatorul propune ca șeful statului sa nu mai poata refuza (nici macar o singura…

- Fosta șefa a CSM, Oana Schmidt-Haineala, se va putea intoarce prin detașare, la Ministerul Justiției, prin decizia definitiva a instanței supreme. Inalta Curte de Casatie si Justitie i-a admis, joi procuroarei Oana Schmidt-Haineala contestația impotriva deciziei CSM de incetare a detasarii la Ministerul…

- Guvernul a adoptat in ședința de miercuri un memorandum privind construirea a doua penitenciare in Prahova și Buzau, a anunțat joi ministrul justiției, Tudorel Toader. “Memorandum privind oportunitatea finanțarii infrastructurii fizice a sistemului penitenciar, in vederea crearii condițiilor optime…

- UPDATE Dupa atacul la Parlament, procurorul general Augustin Lazar i-a transmis, joi, la finalul ședinței plenului CSM, un mesaj dur și ministrului justiției, Tudorel Toader. “Niciodata nu ar trebui ca ministrul justiției sa spuna ce au de facut procurorii in anchete. Autoritatea directa ar trebui…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat miercuri, dupa intalnirea avuta cu mai mulți ambasadori, ca o prima concluzie este aceea ca nu se contesta libertatea de legiferare și necesitatea modificarii legilor justiției, in acord cu exigențele constituționale. Ministrul dat asigurari ca nu a existat…

- Procurorii DIICOT fac, la aceasta ora, percheziții de amploare la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, intr-un dosar privind fraude cu credite pt IMM-uri. Potrivit unor surse judiciare, mai multe firme ar fi fost interpuse cu roluri distincte, dar cu același…

- Stela Popescu a murit. Marea actrița a incetat din viața la varsta de 81 de ani. Actrița Stela Popescu a fost gasita decedata, joi, la domiciliul sau, a declarat coordonatorul SMURD București, medicul Bogdan Oprița, citat de Agerpres. “Acum 20 de minute (ora 15.56 – n.r.) a fost gasita decedata la…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir susține, intr-o postare pe Facebook, ca procurorul DNA care il ancheteaza pe Liviu Dragnea, Alexandra Lancranjan, a fost susținuta in cariera de generalul SRI Dumitru Dumbrava. “Din datele pe care le dețin, generalul Mitica Dumbrava a coordonat-o de ani buni pe procuroarea…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, marți, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca va anunța, intr-o conferința de presa, o decizie legata de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. “S-ar putea sa va invit pe 31 decembrie”, a spus ministrul justiției. Ministrul a fost intrebat…

- Modul in care ar urma sa funcționeze Inspecția Judiciara, propunerile privind raspunderea magistraților, dar și cele referitoare la avansarile in cariera și detașari – de toate acestea se leaga principalele nemulțumiri ale membrilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) care au avizat negativ…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, s-a prezentat luni la Direcția Naționala Anticorupție (DNA), fiind citat de procurori intr-un dosar de corupție. Dragnea a parasit sediul DNA dupa aproximativ 30 de minute, fara a face vreo declarație presei. Potrivit unor surse judiciare, liderul PSD…

- Președintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a declarat, joi, ca fostul șef al SPP, generalul Dumitru Iliescu a relatat, in fața membrilor comisiei despre implicarea SRI in dosarul “Belina”. Iliescu ar fi dezvaluit și ca se mai pregatește un nou caz “Belina”, in…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a avut, joi, o reacție dura la adresa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), la finalul ședinței in care membrii acestuia au avizat negativ și varianta parlamentara a proiectului de modificare a Legilor justiției. “Personal, eram convins ca rezultatul va fi…

- Președintele Inaltei Curți de Casație și Justiție, Cristina Tarcea, a afirmat joi ca a aflat din presa ca oficialilor de la Bruxelles li s-au prezentat alte propuneri legislative privind modificarea Legilor justiției, acuzandu-l voalat pe ministrul Tudorel Toader ca i-a indus in eroare pe oficialii…

- Serviciul de Protecție și Paza (SPP) a incheiat, in ultima perioada contracte pentru furnizare de produse IT unor firme care graviteaza in sfera sistemului de siguranța naționala sau sunt apropiate de foști generali cu greutate din sistemul național de aparare. Unitatea Militara 0149F – Serviciul de…

- Proiectul de Ordonanța privind modificarea Codului fiscal va fi discutat in ședința de Guvern de miercuri, inclusiv cu transferul contribuțiilor de la angajator la angajat, a declarat luni, la Parlament, ministrul finanțelor, Ionuț Mișa. “Am avut o discuție cu premierul. Premierul a purtat o discuție…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a afirmat, vineri, ca unele din cele patru coduri – penal, de procedura penala, civil, de procedura civila – au fost adoptate prin angajarea raspunderii Guvernului, avand nevoie de corectare si modificare. Tudorel Toader a explicat ca au fist emise foarte multe…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir o acuza pe judecatoare Andreea Chiș, membru al CSM, de minciuni, avansate in timpul ședinței din 31 octombrie. Dragomir face referire la ședința Consiliului Superior al Magistraturii in care s-a decis ca a incalcat independența justiției. Potrivit inregistrarii video,…

- Șoferul unei camionete a lovit bicicliști și trecatori marți in Manhattan, omorand opt persoane, dintre care șase straini, și ranind alte 11, in primul atentat comis la New York dupa 2001, potrivit agențiilor de presa internaționale. Printre cele opt persoane decedate se afla cinci argentinieni și un…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sa inainteze ministrului justiției Raportul Inspecției Judiciare privind activitatea Direcției Naționale Anticorupție, cu anumite observații și propuneri. Raportul a fost insușit in totalitate, potrivit unor surse judiciare, chiar…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca i-a rugat pe membrii Comisiei parlamentare pentru legile justitiei sa țina cont și de pozițiile sale publice privind procedura de numire a procurorilor șefi. „Proiectul privind Legile justiției abia a fost depus la Comisia speciala.…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, marți, la CSM, ca este mulțumit de activitatea Direcției Naționale Anticorupție (DNA), iar in ceea ce privește posibilitatea unul nou control la DNA a susținut ca nu e normal sa se discute “punand carul inaintea boilor”. Lazar a lansat și un…