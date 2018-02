Toader, raport Kovesi. Ministrul Justiției: NU este un document secret In context, el precizeaza ca s-a consultat cu specialisti in pastrarea datelor clasificate din minister inainte de a face public documentul. Replica vine dupa ce a fost acuzat ca a facut public un raport confidențial.



"In primul rand, intr-o conferinta de presa cineva a folosit parti din continutul si concluziile respectivului raport. In al doilea rand, raportul este publicat, este public deja pe o revista electronica de profil juridic. In al treilea rand, articolul 48 din legea 317/2004 privind functionarea Consiliului Superior al Magistraturii ii confera raportului caracter confidential… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

