- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat marti ca va ramane in functie atata timp cat isi va putea indeplini misiunea pe care o are.Citește și: Lia Olguța Vasilescu i-a DENUNȚAT: Acuzații de TORTURA și abuz in serviciu - DOCUMENT "Eu inteleg (...) ca dincolo de ceea ce spunem,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat marti ca va ramane in functie atata timp cat isi va putea indeplini misiunea pe care o are. Intr-o interventie telefonica la Antena 3, Toader a avut un schimb de replici cu Robert Cazanciuc, presedintele Comisiei juridice din Senat, fost ministru al…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti ca proiectul privind modificarea Codului penal in acord cu deciziile Curtii Constitutionale a fost redactat, precizand insa ca oportunitatea promovarii acestuia nu este in sarcina sa."Proiectul de ordonanta pentru modificarea Codului penal…

- Ședința de ultima ora in biroul liderului PSD, Liviu Dragnea. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, se afla in aceste momente in biroul liderului PSD. Conform Romania TV, cei doi ar putea discuta privind depunerea unei sesizari la CCR privind un posibil conflict juridic intre executiv și președinte…

- Tudorel Toader a declarat ca statutul Secției pentru anchetarea magistraților va fi consolidat in scurt timp și ca structura va fi transformata, astfel incat sa iși poata indeplini rolul preventiv. Toader a evitat sa lamureasca daca acest demers inseamna transformarea Secției in parchet.„Consolidam,…

- Inca nu au trecut sarmalele de Craciun ca ne intampina primul scandal. Ministrul Justitiei a trimis decizia de revocare din functie a procuroului general. Tudorel Toader stie deja ca presedintele Iohannis nu va semna revocarea. A spus de nenumarate ori, sau cum zice ministrul Toader, s-a antepronuntat…

- Ministrul Justiției continua procesul de revocare din funcție a procurorului general, Augustin Lazar. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, continua procesul de revocare din funcție a procurorului general, Augustin Lazar. El a afirmat ca in cursul zilei de azi va trimite solicitarea oficiala. „Spuneam…

- Ministrul Justiției a reiterat declarația potrivit careia va trimite joi catre președintele Klaus Iohannis documentele pentru finalizarea revocarii procurorului general Augustin Lazar și pentru numirea celor cinci procurori respinși, printre care și Adina Florea la șefia DNA.Tudorel Toader…