- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, precizeaza, sambata seara, pe Facebook, ca o ordonanta de urgenta nu poate fi adoptata in lipsa urgentei, reluand post-script-umul potrivit caruia va sterge postarea respectiva in termen de o...

- Dupa ce Dragnea i-a fluturat opțiunea remanierii "Pentru ce era acest teatru? Domnul Toader sa ințeleaga ca nu mai poate continua așa. Sa inceteze cu atitudinea. Intenția era sa intre in dezbatere din ianuarie și sa discutam 3 luni și a tot anunțat ca va da ordonanțe. Și nu le-a dat și cred ca nu are…

- Tudorel Toader susține, intr-o postare pe Facebook, ca in lipsa unei urgențe nu poate fi adoptata o ordonanța. Precizarea vine in contextul in care, recent, Liviu Dragnea l-a criticat pe ministrul Justiției pentru lipsa de inițiativa privind ordonanțele de urgența referitoare la codurile penale și…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca se justifica urgenta modificarii codurilor penale, intrucat sunt multe decizii ale Curtii Constitutionale si Directive europene care trebuie transpuse in legislatia penala, precum confiscarea extinsa si consolidarea prezumtiei de nevinovatie.

- Alianta USR-PLUS a depus un denunt penal impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, acuzandu-l ca a mintit in instanta cand a scris ca nu exista niciun proiect de Ordonanta de Urgenta (OUG) pentru modificarea codurilor penale. De asemenea, USR-PLUS i-a cerut presedintelui Klaus Iohannis sa participe…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a postat pe Facebook cateva ”simple precizari” in contextul speculațiilor aparute in presa in ce privește absența sa din minister in contextul anunțatei OUG privind modificarea Codurilor Penal și de Procedura Penala. ”Nu mi-am rupt piciorul; nu m-am internat in spital;…

- Procurorul general Augustin Lazar a spus marți, la sediul CSM, ca a primit proiectul de modificare al codurilor penale și ca la o prima vedere nu sunt intrunite condițiile urgenței pentru a se emite o OUG.„Am primit și noi acest proiect, care este supus analizei unui grup de profesioniști…

- Liderii PSD se reunesc luni in ședința a Biroului Permanent Național, iar una dintre teme va fi situația ministrului Justiției, atacat de tot mai mulți social-democrați, care i-au reproșat ca nu iși asuma o ordonanța pe amnistie și grațiere. Liderul PSD, Liviu Dragnea, spunea ca exista o nemulțumire…