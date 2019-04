Toader, prima reacție, după declarațiile lui Dragnea: Nu îmi permit să... "Va imaginati ca am venit nepregatit aici? Motiunea se citeste de catre initiatorii ei si eu am pregatit raspuns la fiecare intrebare. Eram pregatit sa vorbesc despre fiecare punct din motiunea simpla", a spus Tudorel Toader. Despre declaratia lui Dragnea, potrivit careia ar fi pacalit partidul "Este o afirmatie cam severa si nu imi permit sa dau un raspuns pe masura. Am auzit, am citit, astazi, o declaratie a cuiva care a spus ca proiectele de lege vor fi reluate in procedura perlamentara. In procedura de urgenta, o lege poate fi adoptata mai rapid decat OUG", a spus Tudorel… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

