Toader, OUG, termen de contestație. USR cheamă oamenii la PROTEST "Istoria se repeta! Ministrul Tudorel Toader tocmai a anuntat ca Guvernul urmeaza sa adopte o ordonanta de urgenta care, practic, va anula toate sentintele date de completurile de 5 judecatori de la ICCJ incepand cu anul 2014. Dragnea scapa de condamnarea in dosarul Referendumul. Alaturi de el, toți corupții condamnați de ICCJ in ultimii cinci ani. La fix doi ani de la OUG 13, care a fost adoptata pe 31 Ianuarie 2017, trebuie sa ne pregatim sa ieșim din nou in strada. E nevoie de mobilizare, pentru a demonstra ca Romania nu mai vrea penali la conducere!", au scris cei de la USR pe Facebook. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prima reactie din partea opozitiei vine de la USR, care denunta faptul ca Liviu Dragnea scapa de condamnarea in dosarul "referendumul". "Istoria se repeta! Ministrul Tudorel Toader tocmai a anuntat ca Guvernul urmeaza sa adopte o ordonanta de urgenta care, practic, va anula toate sentintele…

- Guvernul va da "in cel mai scurt timp posibil" o Ordonanta de Urgenta in baza careia cei care au fost condamnati definitiv de catre complete de judecata nelegal constituite sa poata face recurs in anulare, a anuntat, duminica seara, la Romania TV, ministrul Tudorel Toader, scrie Hotnews.

- Ministrul Justiției Tudorel Toader a anunța duminica faptul ca ministerul a pregatit o ordonanța de urgența pentru repunerea in termen a celor condamnați de complete nelegal constituite. Prima reactie din partea opozitiei vine de la USR, care denunta faptul ca Liviu Dragnea scapa de condamnarea in…

- Guvernul va da "in cel mai scurt timp posibil" o Ordonanța de Urgența in baza careia cei care au fost condamnați definitiv de catre complete de judecata nelagal constituite sa poata face recurs in anulare, a anunțat, duminica seara, la Romania TV, ministrul Tudorel...

- "Un numar de peste 139.000 de romani si-au petrecut in acest an Craciunul in diverse destinatii din tara, unde au cheltuit pe cazare, masa si distractie aproximativ 18 milioane de euro. Din calculele FPTR, cheltuiala medie a turistilor care au preferat destinatiile interne a fost de aproximativ 570…

- Senatorul PNL Florin Citu a explicat, pe Facebook, Ordonanta de Urgenta privind introducerea taxelor si a noilor masuri fiscale. „Dragnea, Tariceanu, Valcov, Teodorovici, groparii Romaniei recunosc OFICIAL CRIZA! In perioada urmatoare voi iniția ca vicepreședinte al PNL pentru economie, alaturi de…

- Senatorul PNL Florin Citu afirma ca Guvernul va adopta in sedinta de miercuri (care nu a fost anuntata inca oficial) o ordonanta de urgenta care va dinamita tot sectorul privat. Potrivit acestuia, ordonanta are peste 60 de articole, iar fiecare articol aduce o noua taxa pentru toate sectoarele…

- VOUCHERE DE VACANȚA 2019-2020. Veste fabuloasa! Decizie in Guvern/ Guvernul a decis ca toți salariații din sistemul public sa beneficieze de vouchere de vacanța in valoare de 1.450 de lei și in urmatorii doi ani. Voucherele de vacanța au reprezentat, in anul 2018, cel mai important sprijin acordat…