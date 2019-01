Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu se teme ca "va da foc la tara" prin adoptarea unor masuri care sa starneasca proteste masive. Afirmatiile ministrul vin in contextul unei discutii despre amnistie si gratiere, la Antena 3."Cand iei o decizie nu o faci de unul singur. Iei masura juridica…

- La aproape doi ani dupa controversata OUG 13, care a scos sute de mii de oameni in strada, Liviu Dragnea i-a cerut raspicat ministrului Justitiei sa prezinte cat mai repede un proiect privind amnistia si gratierea, la cea mai recenta ședința PSD. Dragnea a spus ca cel care s-a opus acestui proiect…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a spus ca faptul ca procurorul general Augustin Lazar a copiat in 2016 pentru proiectul de management de la cel al lui Tiberiu Nițu din 2013 reprezinta un motiv bun ca el sa plece din funcție.„Daca ma intrebați pe mine, sigur ca da (Lazar ar fi trebuit…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea motiunii simple prin care opozitia ii cere demisia, ca nu trebuie intrebat el despre modificarile aduse in Parlament codurilor penale.

- Ministrul Justiției l-a ironizat pe Augustin Lazar, dupa ce procurorul general al Romaniei a lansat un avertisment, duminica seara, in legatura cu adoptarea OUG pe legile justiției. „Nu am stiut ca procurorul general mi-a dat sfaturi azi-noapte in legatura cu ce sa fac de dimineata”, a spus Tudorel…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit vineri cu presedintii Senatului si Camerei Deputatilor, Calin Popescu-Tariceanu si Liviu Dragnea, pentru a continua discutia inceputa joi pe tema ordonantei de urgenta in care vor fi preluate recomandarile Comisiei de la Venetia pentru Legile Justitiei,…

- „Stiti ca avem avizul acela preliminar al Comisiei de la Venetia, acum se defintiveaza, in octombrie va avea loc plenara Comisiei si se va definitiva raportul. In raport sunt niste recomandari pentru legile Justitiei. Si atunci eu am convenit cu cei de la Comisie anumite solutii legislative pe care…