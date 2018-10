Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține ca nu a comis nicio eroare in ceea ce privește ordonanța de clasare din dosarul lui Augustin Lazar, dar totuși se intreaba ce cauta un astfel de document in dosarul trimis președintelui Klaus Iohannis. Tudorel Toader arata ca aceeași scuza cu grefiera…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca in dosarul de numire a lui Augustin Lazar in functia de procuror general, aflat la MJ, s-a identificat o ordonanta de clasare pentru un dosar deschis in anul 2013 pe numele presedintelui Klaus Iohannis, la acea vreme primar al municipiului Sibiu. Ministrul…

- Ioan Cupșa, parlamentar liberal, l-a intrebat pe Tudorel Toader, la dezbaterile moțiunii simple care a fost depusa pe numele ministrului Justitiei, despre ordonanta de clasare a unui dosar al lui Klaus Iohannis pe care ar fi gasit-o in dosarul de candidatura al lui Augustin Lazar. In replica, ministrul…

- Ministrul Justitiei afirma ca nu va pleca, marti, de la minister pana cand nu va oferi raspunsurile legate de dosarul de candidatura al procurorului general, Augustin Lazar. El a precizat ca a vorbit de acest dosar, si nu de mapa profesionala.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca s-a referit la dosarul de candidatura al procurorului general Augustin Lazar si nu la mapa profesionala, atunci cand a spus ca in acel dosar exista rezolutia de clasare care-l priveste pe seful statului Klaus Iohannis.

- Intr-un raspuns trimis procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, Consiliul Superior al Magistraturii a confirmat pozitia acestuia, sustinand ca la dosarul de candidatura nu exista niciun dosar impotriva lui Klaus Iohannis, care sa fi fost clasat. Tudorel Toader a anuntat ca va publica marti…

