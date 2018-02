Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana Tanasescu, editor online: Irina Giurgiu)

- Acuzatii extrem de grave ale lui Tudorel Toader la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Acesta a vorbit si a lansat afirmatii grave. A vorbit despre falsificari de probe ale procurorilor DNA, dar si despre celebrul Mircea Negulescu."Cresterea numarului de achitari, sporirea cheltuielilor…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi ca procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a avut un "comportament excesiv de autoritar" atunci cand a supravegheat "personal" ancheta in legatura cu OUG 13/2017. AGERPRES/(A - autor: Catalin Alexandru, editor:…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat joi ca elaborarea raportului privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie a fost realizata pe fondul dezbaterilor deosebit de ample in spatiul public din ultimul an, dezbateri care au divizat "profund" opinia publica. "Elaborarea acestui…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca nu crede ca trebuie sa aiba o intalnire cu ministrul Justitiei inainte ca acesta sa prezinte raportul de activitate al DNA si se asteapta ca acesta sa isi faca datoria. Referitor la chemarea lui din Japonia, premierul spune ca intoarcerea ministrului in tara…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va prezenta joi, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA, la sediul Ministerului Justitiei. Unii lideri social-democrati se asteapta si la anuntarea unor masuri, inclusiv la o propunere de revocare a sefei DNA Laura Codruta Kovesi, propunere…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca in sedinta social-democratilor nu s-a discutat despre situatia din Justitie, dar a spus ca asteapta de la ministrul Tudorel Toader sa nu se faca de ras. "Sa nu se faca de ras", a raspuns Dragnea, intrebat, dupa sedinta BPN al PSD,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, luni, ca va prezenta joi, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA, la Ministerul Justitiei. “Raport privind activitatea manageriala la DNA, joi, 22 februarie 2018, orele 18.00, la Ministerul Justitiei – Sala de Consiliu”, este anuntul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca Tudorel Toader trebuie sa faca o evaluare, un raport al activitatii DNA, sa prezinte acest raport si "sa faca corect ceea ce trebuie sa faca, de fapt, un ministru al Justitiei". ”Ministrul (Justitiei, Tudorel Toader - n.r.) trebuie sa faca…

- "Am discutat cu președintele. Am spus ca ce am vazut in spațiul public pentru mine este ingrijorator(...). Am luat masura chemarii ministrului, sa vina cu o situație clara in fața cetațenilor și in fața Parlamentului. Ieșirea domnului Toader a fost dupa plecarea mea de la Cotroceni, este ingrijorator…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca, in zilele urmatoare, va avea o discutie cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si, "daca va fi nevoie", va fi un dialog in trei - cu Toader si cu procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. AGERPRES/(AS - autor: Catalin Alexandru, editor: Florin Marin,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca "niste penali" fac o incercare "disperata" si "jalnica" sa discrediteze DNA. "Niste penali fac o incercare disperata sa atace si sa discrediteze DNA si conducerea sa. (...) Aceasta incercare e una jalnica si neconvingatoare", a spus Iohannis,…

- Administratia Prezidentiala anunta o declaratie de presa de la 20.15, fara a anunta subiectul anuntului facut de Klaus Iohannis. Surse anunta ca declaratia presedintelui are legatura cu ultimele evenimente din justitie. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca saptamana viitoare…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca va prezenta saptamana viitoare, in camerele reunite ale Parlamentului, raportul privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public, DIICOT si DNA. AGERPRES/(A- editor: Catalin Alexandru, editor online: Ada Vilceanu)

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat, joi, ca a existat o discutie intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmand ca acesta din urma sa faca o informare de presa in cursul dupa amiezii. AGERPRES/(autor: Catalin Alexandru, editor: Mihai Simionescu,…

- Pe baza inregistrarilor facute publice de fostul deputat Vlad Cosma, ce fac referire la neregulile din cadrul DNA Ploiesti in care protagonistul principal este procurorul Mircea Negulescu, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa decida soarta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.Anuntul…

- "Nu cred nimic. La Biserica se crede”, a afirmat Traian Basescu. De asemenea, intrebat daca a vazut inregistrarile vizand DNA, el a replicat: „Nu le-am vazut”.Antena 3 a difuzat duminica seara inregistrari furnizate de Vlad Cosma din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa "planteze probe"…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se intoarce de urgenta in tara, din Japonia, dupa ce prim-ministrul Viorica Dancila i-a cerut sa revina in Romania in contextul scandalului declansat de fiul fostului sef al CJ Prahova prin prezentarea unor presupuse convorbiri intre el si fostul procuror DNA Mircea…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a avut prima reacție in scandalul urmat de uimitoarele dezvaluiri ale ale fostului deputat Vlad Cosma. El a a prezentat inregistrari cu procurorii Mircea Negulescu si Lucian Onea, de la DNA Ploiesti, care i-ar fi cerut sa fabrice si sa planteze probe. Dupa…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca ii va cere ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa se intoarca mai repede in tara, pentru a se lamuri informatiile recent aparute in spatiul public legate de DNA. "Trebuie facut tot ce este posibil ca sa lamurim informatiile care au aparut",…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca va avea o discutie cu ministrul Justitiei,Tudorel Toader, dupa ce fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, duminica seara, la Antena 3, mai multe inregistrari din care reiesea cum doi procuroi de la DNA Ploiesti incercau sa fabrice probe in dosarul lui…

- Ministrul Justitiei lasa sa se inteleaga ca la sfarșitul lunii vom afla daca va cere sau nu revocarea sefei DNA din functia de procuror-sef. Atunci a anuntat Tudorel Toader ca va prezenta in fata Parlamentului un raport despre activitatea parchetelor. Pe lista sunt DNA, DIICOT si Parchetul General.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut, recent, o intalnire cu Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, la sediul Parlamentului European, printre temele discutate fiind legile justitiei, modificarea codurilor penale si decizia CCR privind legea ANI. „Privitor la legile justitiei,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit marti, la sediul Parlamentului European din Strasbourg, cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, printre temele discutate fiind parcursul si stadiul actual al legilor justitiei, precum si modificarea Codului penal si a Codului…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca în România exista "o problema majora" cu Legile Justitiei si cu Codurile penale, iar solutia este în tara si nu afara. "Avem o problema majora cu Legile Justitiei si cu codurile în România si aceasta trebuie…

- Victor Ponta, unul dintre cei care au fost urmariți penal in dosare istrumentate de Mircea Negulescu, reacționeaza la vestea excluderii fostului procuror DNA din magistratura. Fostul premier ar vrea sa fie trasa la raspundere și Kovesi, pentru ca a coordonat mai mulți procurori care au comis abuzuri,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca autoritatile romane au avut numeroase intrevederi cu cele din Danemarca pe tema conditiilor din penitenciare si s-a convenit ca Romania sa garanteze in scris conditiile corespunzatoare de detentie pentru cei care ar urma…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca nu îi este teama de suspendare. "Nu mi-a fost si nu mi-e teama de suspendare. Nu exista niciun motiv pentru o suspendare. Încet, dar sigur trebuie eliminat acest lucru din discutia publica", a adaugat seful statului, l Palatul Cotroceni,…

- Ministerul Justitiei intentioneaza introducerea in lege a acordarii unor compensatii financiare pentru detinutii care au executat pedepse in conditii necorespunzatoate, posibilitatea adoptarii acestei masuri fiind prevazuta in Calendarului de masuri 2018 – 2024 pentru solutionarea supra-aglomerarii…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut miercuri, la Palatul Cotroceni, o intrevedere cu propunerea social-democratilor pentru functia de premier, Viorica Dancila, au confirmat pentru AGERPRES surse oficiale. Anterior, seful statului a avut consultari cu partidele si formatiunile parlamentare…

- Premierul interimar Mihai Fifor a decis demiterea din functie a sefului Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu, si numirea ca interimar pe o perioada de sase luni de zile la sefia institutiei a chestorului Catalin Ionita, directorul DGA din cadrul MAI. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, are o intrevedere, marti, cu presedintele CEDO referitoare la foaia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor hotararii-pilot privind conditiile din penitenciare, urmand ca, dupa ce memorandumul va fi supus Guvernului spre aprobare, acesta sa fie trimis Curtii…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se intalneste, marti, cu presedintele Curtii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), Guido Raimondi, pentru a discuta despre masurile luate de Romania privind conditiile din penitenciare. Memorandumul pentru punerea in aplicare a hotararii pilot a CEDO va fi supus…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut joi ca este redactata de multa vreme foaia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor hotararii-pilot a CEDO privind conditiile din penitenciare si ca a discutat deja cu premierul Mihai Tudose pe acest subiect, urmand sa o prezinte in Guvern. …

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut loc luni o intalnire cu ambasadoarea Suediei, Anneli Lindahl Kenny, discutiile vizand dezvoltarea cadrului juridic bilateral, transferul persoanelor private de libertate, precum si conditiile din penitenciarele din Romania. Ministrul Justitiei a discutat cu…

- Ministrul Justiției a declarat la ieșirea de la ședința Consiliului Superior al Magistraturii ca a luat o decizie in ceea ce o privește pe Laura Codruța Kovesi, procurorul sef al DNA. Tudorel Toader a facut o evaluare a activitații procurorului sef si anunța zilele trecute ca urmeaza sa decida daca…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri seara, ca isi exprima „un optimism moderat” in cazul lui Ionut Gologan, tanarul condamnat la pedeapsa capitala in Malaezia, demnitarul precizand ca urmeaza sa fie discutate tratate privind extradarea si transferul persoanelor condamnate.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, referitor la protestul magistratilor, ca acestia pot manifesta in calitate de cetateni, insa ca magistrati trebuie sa respecte legea, precizand ca se va documenta sa vada exact daca au incalcat prevederile legale.

- Schema de personal de la nivelul penitenciarelor din Romania se va majora cu 1.000 de locuri, a anunțat, luni, la Vaslui, ministrul Justiției, Tudorel Toader. Totodata, tot printr-un act normativ, ar urma sa fie platite și orele suplimentare angajaților din sistemul penitenciar romanesc. Ministrul Justiției,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat primele masuri dupa ce recent au avut loc proteste masive in mai multe penitenciare din Romania. Guvernul va adopta, cel mai probabil in aceasta saptamana, un act normativ pentru suplimentarea schemei de personal din penitenciare cu 1.000 de posturi,…

- "Nota Directiei afaceri europene, relatii internationale si programe nr. 24221/2017 privind analiza Raportului Comisiei Europene catre Parlamentul European si Consiliu asupra progreselor inregistrate de Romania in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare, publicat la data de 15 noiembrie 2017"…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, s-a intalnit cu ambasadorul Austriei in Romania, Isabel Rauscher, context in care s-a discutat despre reforma sistemului judiciar din țara noastra și Raportul MCV. "Punctele de discuție din cadrul întrevederii au vizat aspecte referitoare…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, discuta azi cu mai multi ambasadori Romanian Justice Minister, Tudorel Toader Ministrul justitiei Tudorel Toader va avea miercuri, 6 noiembrie, o întrevedere cu ambasadorii Belgiei, Canadei, Estoniei, Frantei, Germaniei, Marii Britanii, Olandei,…

- Comisia parlamentara speciala pentru Legile Justitiei si-a reluat activitatea luni, de la ora 10,00, continuand dezbaterile pe proiectul de modificare al legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Astfel, a fost adoptat amendamentul prin care presedintele nu mai poate refuza…