Stiri pe aceeasi tema

- Confruntat cu unele critici vehemente dupa ce a anuntat ca fostii detinuti care au fost tinuti in conditii necorespunzatoare ar putea fi despagubiti financiar, ministrul Justitiei vine cu precizari esentiale pe aceasta tema. Tudorel Toader vorbeste si despre ancheta de la Curtea de Apel Ploiesti,…

- Ministrul Tudorel Toader e criticat dur, in scandalul extradarii lui Sebastian Ghita din Serbia. Realizatorul TV Radu Banciu a comentat in termeni duri, in editia de miercuri seara a emisiunii sale, felul greoi in care ministrul Justitiei gestioneaza procedura de extradare.Citeste si: Numiri…

- La Curtea de Apel Ploiesti este in desfasurare o cercetare administrativa, in legatura cu transmiterea catre Ministerul Justitiei a documentelor suplimentare solicitate de autoritatile din Serbia pentru extradarea lui Sebastian Ghita.Potrivit unui punct de vedere transmis AGERPRES, miercuri,…

- Documentele pentru extradarea lui Ghița incurca puțin ițele cazului. Pana la urma, nimeni nu știe ce a transmis, de ce și cui in aceasta speța. Tocmai de aceea, la Curtea de Apel Ploiesti este in desfasurare o cercetare administrativa, in legatura cu transmiterea catre Ministerul Justitiei a documentelor…

- La Curtea de Apel Ploiesti este in desfasurare o cercetare administrativa, in legatura cu transmiterea catre Ministerul Justitiei a documentelor suplimentare solicitate de autoritatile din Serbia pentru extradarea lui Sebastian Ghita. Potrivit unui punct de vedere transmis AGERPRES, miercuri,…

- Curtea de Apel Ploiesti a demarat o ancheta administrativa cu privire la persoanele implicate in eliberarea actelor necesare cu privire la extradarea lui Sebastian Ghita si cum au actionat acestea, dupa ce ministrul Tudorel Toader a criticat viteza de reactie a instantei din Ploiesti.

- Precizari cu privire la informațiile suplimentare solicitate de Ministerul Justiției sarb pentru soluționarea cererii de extradare a lui Sebastian GHIȚA Instanța competenta din Serbia a apreciat faptul ca sunt necesare unele informații suplimentare in vederea soluționarii cererii de extradare a lui…

- "Pentru corecta informare a opiniei publice, ar trebui sa transmiteti urmatoarea informatie corecta. Pe data de 27 februarie, Ministerul Justitiei a primit de la Curtea Suprema din Serbia solicitarea unor clarificari suplimentare privind activitatea infractionala desfasurata de catre inculpatul a carui…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat miercuri, referindu-se la informatiile din presa sarba referitoare la faptul ca instanta din Belgrad nu a primit documentele necesare extradarii si ca in acest caz cel mult ar trebui intrebata Curtea de Apel Ploiesti de ce a avut nevoie de doua saptamani…

- Sebastian Ghita nu poate fi extradat deocamdata din Serbia pentru a fi adus in fata justitiei din Romania, iar motivul este unul halucinant: Potrivit presei sarbe, actele necesare pentru acest demers s-ar fi ratacit. Ministrul Tudorel Toader, a declarat ieri, la finalul intalnirii cu omologul sarb,…

- Fostul deputat spune ca spera ca Tudorel Toader sa ceara suspendarea procedurii de extradare. „Am putut sa le arat judecatorilor sarbi ca probele din dosarele mele sunt false si niste judecatori seriosi se uita cu atentie pe actele trimise de domnul Tudorel, cat si cele prezentate de mine.…

- Presa din Serbia afirma ca documentele pentru extradarea lui Sebastian Ghița nu au ajuns la destinație, Inalta Curte din Belgrad spunandu-le ca institutia nu le-a primit. Jurnalistii sarbi de la cotidianul DANAS scriu ca documentele privind extradarea lui Sebastian Ghita, trimise de Ministerul de Justitie…

- Ministerul Justitiei spune ca instanta competenta din Serbia a apreciat ca sunt necesare unele informatii suplimentare in vederea solutionarii cererii de extradare a lui Sebastian Ghita, Ministerul Justitiei sarb transmitand o solicitare in acest sens Ministerului Justitiei roman. Adresa emisa de catre…

- Ministerul Justiției a precizat, marți, ca, la data de 8 martie 2018, a inaintat prin fax Ministerului Justitiei din Serbia informații suplimentare privind cererea de extradare a lui Sebastian Ghița, iar documentele au fost primite pe 23 martie, informeaza HotNews.ro. ...

- Ministerul Justitiei a publicat pe site o precizare mai ampla în care mentioneaza ce documente a transmis catre Ministerul Justitiei din Serbia, pentru extradarea lui Sebastian Ghita.

- Ministerul Justitiei informeaza ca instanța competenta din Serbia a apreciat faptul ca sunt necesare unele informații suplimentare in vederea soluționarii cererii de extradare a lui Sebastian Ghita, Ministerul Justitiei sarb transmițand o solicitare in acest sens Ministerului Justiției roman. Partea…

- Documentele care ar fi trebuit sa ofere date suplimentare privind acuzatiile la adresa lui Sebastian Ghita nu au ajuns la Inalta Curte de Justitie, scrie presa sarba, precizand ca ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat cu ocazia vizitei la Belgrad ca Romania a trimis din 9 martie actele solicitate…

- Ipoteza uluitoare în cazul fugarului Sebastian Ghița. Presa de la Belgrad scrie ca documentele trimise de Ministerul Justiției de la București s-ar fi pierdut. Scenariul apare în cotidianul Danas.

- Documentele care ar fi trebuit sa ofere date suplimentare privind acuzatiile la adresa lui Sebastian Ghita nu au ajuns la Inalta Curte de Justitie, scrie presa sarba, precizand ca ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat cu ocazia vizitei la Belgrad ca Romania a trimis din 9 martie actele solicitate…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a abordat in discutia avuta la Belgrad, luni, cu omologul din Serbia subiectul cererii de extradare a fostului deputat Sebastian Ghita. "Ministrii au purtat (...) discutii despre cererea Romaniei de extradare a lui Sebastian Ghita. Ministrul Kuburovic…

- Informații de ultima ora in legatura cu extradarea lui Sebastian Ghița. Ministrul de Justiție din Serbia spune ca imediat ce va avea o decizie din partea Inaltei Curți din Serbia va acționa in consecința in ceea ce-l privește pe Sebastian Ghița. Reprezentanții Inaltei Curți…

- Sebastian Ghita va cere luni Ministerului sarb al Justitiei suspendarea procedurilor de extradare catre Romania, omul de afaceri invocand falsificarea probelor DNA. Cererea de extradare a lui Sebastian Ghita vine in contextul in care luni se va deplasa la Belgrad si ministrul roman al Justitiei, Tudorel…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader merge luni in Serbia, unde va avea o intrevedere cu omologul sau, unul dintre subiectele care vor fi abordate fiind legat de Sebastian Ghita. Evenimentul Zilei anunta ca si Sebastian Ghita va merge la Ministerul Justitiei din Serbia in acelasi timp cu Toader.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, va efectua, luni, o vizita la Belgrad, acolo unde se va intalni cu ministrul Justiției din Serbia, iar principala discuție va fi legata de Sebastian Ghița.Ministerul Justiției a cerut extradarea lui Sebastian Ghița, insa instanțele din Serbia au decis pana…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, va efectua, luni, o vizita la Belgrad, acolo unde se va intalni cu ministrul Justiției din Serbia, iar principala discuție va fi legata de Sebastian Ghița. „Saptamana viitoare, lunea viitoare, la ora 10, voi avea o intrevedere cu ministrul Justitiei din…

- Tudorel Toader se va intalni luni, 26 martie, cu ministrul justiției din Serbia. Cei doi vor discuta și despre subiectul Sebastian Ghița, in condițiile in care autoritațile romane cer extradarea fostului deputat. “Ministerul Justiției și instanțele naționale și-au indeplinti obligațiile de transfer…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader merge luni in Serbia, unde va avea o intrevedere cu omologul sau, unul dintre subiectele care vor fi abordate fiind legat de Sebastian Ghita. Evenimentul Zilei anunta ca si Sebastian Ghita va merge la Ministerul Justitiei din Serbia in acelasi timp cu Toader.

- Lovitura de proportii pregatita de Sebastian Ghita in Serbia. Acesta intentioneaza sa mearga in acelasi timp cu ministrul roman, Tudorel Toader, la Ministerul Justiției din Serbia, scrie EVZ, citand surse din tara vecina.Citeste si: Explicatii de ULTIM MOMENT, dupa demersul SOC al Andreei…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, va efectua, luni, o vizita la Belgrad, acolo unde se va intalni cu ministrul Justiției din Serbia, iar principala discuție va fi legata de Sebastian Ghița. Citește și: Mizele unui scandal cu potențial EXPLOZIV in PSD: cine a scos cuiul grenadei/SURSE…

- Pe langa onoarea de a fi gazda celui mai important eveniment sportiv al ultimelor decenii, desfașurat in Romania, in zilele de 5 și 6 mai 2018, la București, Final Four-ul Champions League la volei feminin, Volei Alba Blaj vrea sa faca o figura cat mai frumoasa in semifinalele celei mai importante competiții…

- Sebastian Ghița a declarat ca fotografia in care ar aparea Laura Codruța Kovesi la el acasa este “un stop-cadru de pe un film”. El a spus ca va face aceasta fotografie publica, in curand. “Este o promisiune in fața tuturor oamenilor”, a declarat acesta, continuand relatarile cu privire la șefa DNA.…

- Ion Cristoiu a vazut poza cu Laura Codruța Kovesi la Sebastian Ghița acasa. Jurnalistul susține ca omul de afaceri, care se afla in Serbia pe motiv ca ar fi persecutat politic, i-a aratat o fotografie din telefon in care ar aparea șefa DNA. Ghița a cerut ca imaginea sa nu fie facuta publica acum, insa…

- Fostul parlamentar Sebastian Ghita a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca stia cum functionau lucrurile in sistem, dar posibilitatea de a fi abordat de serviciile straine in Serbia este la fel de mare ca la Bucuresti.

- Sebastian Ghita: Stiu ce sustinere are sefa DNA si inteleg de ce nu a plecat din functie Sebastian Ghita, prins in Serbia dupa ce a fugit din Romania, unde era anchetat de DNA, a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca stie ce sustinere are sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si intelege…

- Coldea, intrebat daca Dragnea a oferit voluntar informatii SRI: "Nici nu confirm, nici nu infirm" Deputatul USR Lucian Stanciu Viziteu, membru al Comisiei de control SRI, a sustinut, miercuri, ca, Florian Coldea a afirmat ca au existat politicieni care se ofereau voluntar sa dea informatii SRI si l-a…

- Senatorul Traian Basescu, presedintele PMP, a declarat luni ca in locul actualului sef al statului, ar fi abordat subiectul aducerii in Romania a fostului deputat Sebastian Ghita din Serbia in cadrul intrevederii pe care Klaus Iohannis a avut-o recent cu presedintele sarb, Aleksandar Vucic, la Bucuresti.…

- Ministrul Justiției Tudorel Toader, despre extradarea lui Sebastian Ghita. Ministerul Justiției va trimite un nou set de documente in vederea extradarii fostului deputat Sebastian Ghița. Tudorel Toader a explicat ca, la solicitarea judecatorilor din Serbia, Ministerul Justiției va transmite noi documente…

- Ministrul Tudorel Toader a anuntat luni ca Ministerul Justitiei va transmite, la solicitarea judecatorilor din Serbia, un nou set de documente in ceea ce priveste extradarea fostului deputat Sebastian Ghita. "Judecatorii din Serbia au solicitat suplimentar referiri cu privire la natura,…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat luni ca justitia sarba a cerut detalii cu privire la natura infractiunilor in cazul lui Sebastian Ghita, urmand as primeasa in cel mai scurt timp documentele solicitate. “Judecatorii din Serbia au cerut informatii cu privire la natura, continutul, modul…

- ”Documentele solicitate se refereau la faptele savarșite, este și condiția dublei incriminari. Judecatorii din Serbia au solicitat suplimentar referiri cu privire la natura activitații infracționale. Documentele au ajuns la Ministerul Justiției, am solicitat Curții de Apel Ploiești informațiile necesare,…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a avut o intalnire, joi, cu liderul PSD, Liviu Dragnea. Cei doi au vorbit despre infrastructura, despre comunitatea de romani din Serbia, dar și despre procesul de extradare al lui Sebastian Ghița. „Am avut o intalnire foarte buna cu domnul…

- „Nu am discutat (despre cazul lui Sebastian Ghița - n.r.) dar ulterior am aflat ca vreți sa intrebați așa ceva și l-am intrebat pe domnul președinte care mi-a spus ca nu știe, dar, cu siguranța, lucrurile sunt pe fagașul normal, instanțele delibereaza și se va da un verdict in aceasta chestiune. Mai…

- Studentii unuia dintre cele mai interesante programe de masterat promovate la Timisoara, cel de Securitate Globala de la UVT, ar urma sa participe, in curand, la cursuri sustinute de o persoana considerata controversata: fostul prim-adjunct al Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea.…

- Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI este interesata sa-l audieze pe Sebastian Ghita, aflat in Serbia, daca si acesta va fi de acord, a anuntat, marti, presedintele comisiei, senatorul social-democrat Claudiu Manda.El nu exclude trimiterea unei invitatii oficiale omului de…

- Un martor al carui nume apare in mai multe dosare instrumentate in ultimii ani de procurorii DNA Ploiesti, Razvan Alexe, sustine ca a fost obligat sa faca denunturi mincinoase si sa dea „declaratii romantate” in dosarele in care este implicat. Prezent luni la sediul structurii centrale a DNA, unde a…

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma, condamnat in prima instanța la 5 ani de inchisoare, ii acuza pe anchetatorii sai de la DNA Ploiești ca i-ar fi cerut sa “planteze” probe impotriva controversatului om de afaceri, fugit in Serbia, Sebastian Ghița. Acesta a pus la dispoziție o serie de inregistrari. DNA…

- Fostul premier Victor Ponta urmeaza sa se prezinte in fața judecatorilor de la Inalta Curte de Casație și Justiție pe 26 februarie pentru a da declarații in dosarul lui Sebastian Ghița. La vremea respectiva era cunoscuta relația de prietenie dintre cei doi, iar procurorii susțin ca Ghița ar fi apelat…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca in cadrul Consiliului JAI il va intreba pe omologul sau din Danemarca de ce autoritatile din aceasta tara prefera sa critice Romania si nu adreseaza o cerere privind garantia in ceea ce priveste conditiile de detentie din tara noastra, potrivit Mediafax.…

- Jandarmeria Capitalei precizeaza ca imaginile aparute in spatiul public de la protestele de sambata seara fac obiectul unei verificari interne, mentionand ca jandarmul care apare lovind mai multe persoane a fost identificat.

- Sebastian Ghița nu a solicitat azil politic în Serbia. Este o forma de protecție atunci când ceri azil politic sa te protejei de statul de care te simți „prestecutat”. Sebastian Ghița nu a facut o astfel de cerere, daca nu voia sa mai ajunga vreodata în România.…