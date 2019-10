Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana propune Consiliului UE și Parlamentului European menținerea mecanismului de cooperare și verificare (MCV) asupra Romaniei, in condițiile in care țara noastra „ a facut pași inapoi” in lupta anticorupție și independența justiției in anul 2019. Executivul European conchide in raportul…

- „Klaus Iohannis a transmis un puternic mesaj de susținere pentru un buget ambițios, subliniind in egala masura necesitatea unei abordari deopotriva echilibrate și realiste din perspectiva opțiunilor fezabile in procesul de negociere a viitorului buget multianual al Uniunii. Din perspectiva Romaniei,…

- Germania, desi este un contributor net la bugetul UE, beneficiaza mult de pe urma fondurilor de coeziune alocate statelor membre mai sarace, intrucat prin ridicarea nivelului de bunastare al acestora ele pot cumpara mai multe produse de la vecinii lor mai bogati, a declarat comisarul european pentru…

- Premierul finlandez Antti Rinne a declarat duminica aceasta ca toate statele UE par a fi pregatite sa accepte ca acordarea de fonduri europene ar trebui conditionata de principii democratice, a declarat el pentru postul public finlandez YLE, potrivit Rador care citeaza Mediafax.Finlanda, care…

- Candidata Frantei la Comisia Europeana, Sylvie Goulard, a returnat suma de 45.000 de euro Parlamentului European in cadrul unei afaceri de presupuse angajari fictive, a declarat vineri o sursa din anturajul sau pentru AFP, confirmand o informatie a revistei franceze Le Point potrivit Agerpres. Pentru…

- Comisia Europeana desfiinteaza sustinerile Asociatiei Forumul Judecatorilor din Romania (FJR), intr-un document oficial transmis Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE). Dupa ce FJR a obtinut la Tribunalul Olt sesizarea CJUE cu privire la legitimitatea conducerii Inspectiei Judiciare, Comisia…