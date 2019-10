Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 11 octombrie 2019, publicul bucureștean va putea descoperi 69 de muzee, galerii de arta, centre culturale straine, art hub-uri și spații alternative în cea de-a treisprezecea ediție a Nopții Albe a Galeriilor (NAG). În afara capitalei, 87 de spații culturale din orașele Alba Iulia,…

- Dupa un plus de 1,2% in luna august, apartamentele (noi si vechi) disponibile spre vanzare in Romania au s-au apreciat si in septembrie – avansul s-a cifrat, insa, de data aceasta, la doar 0,6%, potrivit indicelui Imobiliare.ro, care releva scaderi de preturi in Iasi si Brasov, conform News.ro.O…

- Speranța de angajare a tinerilor a crescut in primele noua luni ale anului cu 15% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Candidații aflați la inceput de drum in cariera au putut aplica la peste 5.000 de joburi tip entry level (0-2 ani experiența), disponibile in mare parte in București, Timișoara,…

- Piața imobiliara din anul 2019 sta sub semnul incertitudinii. Deși numarul de locuințe noi date in folosința este in creștere cu circa 15% fața de anul precedent, numarul tranzacțiilor din sectorul imobiliar este in scadere. Potrivit Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara, „in perioada…

- Principalul fond de bani nerambursabili europeni accesat de Romania pentru constructia de autostrazi, Fondul de Coeziune, este in acest moment injumatatit fata de alocarea bugetara anterioara a Comisiei Europene, a declarat joi secretarul de stat din cadrul Ministerului Fondurilor Europene (MFE), Mihaela…

- Aeroporturile din care au decolat cele mai multe zboruri achiziționate in țara au fost Henri Coanda din București (46,6%), Cluj-Napoca (15%), Timișoara (14%), Iași 9%, conform unei analize a agentiei de turism eSky.

- Dupa un parcurs festivalier de succes, Monștri., de Marius Olteanu, ajunge in cinematografele din Romania pe 27 septembrie, distribuit de Transilvania Film. Inainte de lansarea filmului, publicul din țara va avea ocazia sa-i intalneasca pe regizorul și protagoniștii filmului la proiecțiile de gala din…

- În data de 20 iunie 2019, Guvernul României a adoptat prin hotarâre de guvern, implementarea tehnologiei 5G în România. Au fost instalate terminale fixe 5G în comuna Florești, județul Cluj de catre furnizorii de telefonie mobila, Orange, iar în București,…