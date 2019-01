Toader, mentiuni despre posibila OUG privind contestatia in anulare Dupa ce s-a aflat despre eventualitatea aparitie a unei ordinante de urgenta vizand contestatia in anulare, ministrul Justitiei a venit, luni dimineata, cu alte precizari, subliniind ca o astfel de contestatie va putea fi formulata atat de catre cei care, incepand cu 2014, au primit condamnari din partea unor “complete nelegal constitutite”, dar si in […] Toader, mentiuni despre posibila OUG privind contestatia in anulare is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

