Toader - Lazăr. Ursu, semnal de alarmă: S-ar putea să fie fatal Adrian Ursu susține ca Romania a ajuns intr-un punct critic in privința increderii in justiție. "Increderea in justiției este atat de jos incat de aici incolo nu mai avem alta cale decat cea a anarhiei in care lumea va spune 'pai daca oricum nu mai conteaza justiția, pai daca aștia iși bat joc de orice, daca nu mai exista adevar și dreptate, pai nu mai bine ne facem noi dreptate, nu mai respectam noi nicio lege?' Daca in clipa de fața nu e trezesc toți de la servicii, la justiție, la președinte, la Guvern, la miniștri, la parchete, s-ar putea sa fie fatal", a declarat jurnalistul. "Nu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

