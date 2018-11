Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat, joi seara, la Antena 3, ca Augustin Lazar si-a luat consilier personal un procuror care ar fi facut parte din comisia de interviu pentru functia de procuror general.Conform informațiilor obținut de STIRIPESURSE.RO, ar fi vorba despre Adriana…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține ca Augustin Lazar s-a folosit de Parchetul General pentru a rasplati cu funcții bine platite oameni din sistem care au ajutat la ascensiunea sa profesionala și la menținerea in funcția de procuror general.”La momentul in care Augustin Lazar era…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat joi ca daca se afla in fruntea ministerului la data la care a fost organizat concursul pentru ocuparea functiei de procuror general, nu l-ar fi primit in competitie pe Augustin Lazar pe motiv ca dosarul acestuia nu era complet. Intrebat la…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca in dosarul de numire a lui Augustin Lazar in functia de procuror general, aflat la MJ, s-a identificat o ordonanta de clasare pentru un dosar deschis in anul 2013 pe numele presedintelui Klaus Iohannis, la acea vreme primar al municipiului Sibiu. Ministrul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca in dosarul de numire a lui Augustin Lazar in functia de procuror general, aflat la MJ, s-a identificat o ordonanta de clasare pentru un dosar deschis in anul 2013 pe numele presedintelui Klaus Iohannis, la acea vreme primar al municipiului Sibiu.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat miercuri ca in dosarul de candidatura depus de Augustin Lazar pentru functia de procuror general al Romaniei nu s-a indicat niciun document care sa dovedeasca indeplinirea criteriului privind obtinerea calificativului "Foarte bine" la ultima evaluare a…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta ca va sustine miercuri, la ora 18,00, o declaratie de presa privind raportul de evaluare a activitatii manageriale desfasurate de procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar. "Ministerul Justitiei. 24 octombrie 2018 - orele 18,00 - Sala de…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat luni dimineata ca MJ a primit de la Consiliul Superior al Magistraturii situatia evaluarilor in cazul procurorului general, Augustin Lazar.CSM a transmis catre MJ situatia evaluarilor procurorului general , a scris Tudorel Toader pe pagina sa de Facebook.Potrivit…