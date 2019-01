Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta ca se ia in calcul sesizarea Curtii Constitutionale in privinta revocarii procurorului general Augustin Lazar, pe modelul revocarii Laurei Codruta Kovesi de la DNA.In contextul inregistrarilor de la DNA Oradea, in care procurorii puneau la cale anchetarea…

- Ministrul Justiției continua procesul de revocare din funcție a procurorului general, Augustin Lazar. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, continua procesul de revocare din funcție a procurorului general, Augustin Lazar. El a afirmat ca in cursul zilei de azi va trimite solicitarea oficiala. „Spuneam…

- Razboiul dintre Ministrul Justitiei si procurorul General al Romaniei s-a purtat si luni, dar in fata procurorilor din Consiliul Superior al Magistraturii. Astfel, CSM a dat aviz negativ propunerii de revocare din functie a procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar. Tudorel Toader a reiterat…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a spus procurorului general Augustin Lazar, la CSM, ca, in momentele cheie, a fost plecat in strainatate si l-a acuzat ca ''pune piedici'' functionarii Sectiei de investigare a magistratilor, infiintata recent in cadrul Parchetului General. Tudorel…

- Klaus Iohannis, atac devastator la adresa lui Tudorel Toader in scandalul revocarii procurorului general Augustin Lazar."Am o opinie și o voi face cunoscuta la momentul potrivit. Azi nu m-aș referi la aceste spețe, da in ansamblu se contureaza o abordare a acestui ministru al Justiției, abordare…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat joi ca daca se afla in fruntea ministerului la data la care a fost organizat concursul pentru ocuparea functiei de procuror general, nu l-ar fi primit in competitie pe Augustin Lazar pe motiv ca dosarul acestuia nu era complet.

- Fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna spune ca niciuna din cele trei conditii prezavute de lege pentru declansarea revocarii procurorului general nu este indeplinita si il invita pe Tudorel Toader sa spuna care este temeiul legal pe care isi intemeiaza declansarea acestei proceduri.”Revocarea…

- Razboiul dintre Tudorel Toader și Augustin Lazar pare fara sfârșit. Ministrul Justiției a anunțat ca azi va face public documentul care ar dovedi ca procurorul general ar fi clasat un dosar al președintelui Iohannis.