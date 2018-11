Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general il acuza de manipulare pe ministrul Justiției, Tudorel Toader. Augustin Lazar spune ca ordonanța de clasare data intr-un caz care il implica pe Klaus Iohannis a fost semnata de altcineva, pe care il cheama tot Lazar.

- "Tudorel Toader! Domnule profesor, e groasa omule. Ai incurcat Lazarii. Ti-ai scufundat singur propriul raport de revocare a procurorului general. Pentru taraboiul starnit n-au mai ramas decat doua solutii: ori scuze publice cu recunoasterea erorii, ori demisia. PS - Despre revocarea lui Augustin…

- Procurorul General, Augustin Lazar, a reacționat miercuri seara la acuzația adusa de ministrul Justiției, Tudorel Toader, conform careia el ar fi semnat o ordonanța de clasare a unui dosar penal care il viza pe Klaus Iohannis, ministrul neaducand insa nicio proba in sprijinul acuzației. Lazar il acuza…

- Procurorul general Augustin Lazar sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ''exploateaza o eroare de grefa survenita in martie 2016'', iar ordonanta de clasare care se referea la presedintele Klaus Iohannis nu a fost emisa, confirmata sau verificata de procurorul general, ci de…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca in dosarul de numire a lui Augustin Lazar in functia de procuror general, aflat la MJ, s-a identificat o ordonanta de clasare pentru un dosar deschis in anul 2013 pe numele presedintelui Klaus Iohannis, la acea vreme primar al municipiului Sibiu. Ministrul…

- Ioan Cupșa, parlamentar liberal, l-a intrebat pe Tudorel Toader, la dezbaterile moțiunii simple care a fost depusa pe numele ministrului Justitiei, despre ordonanta de clasare a unui dosar al lui Klaus Iohannis pe care ar fi gasit-o in dosarul de candidatura al lui Augustin Lazar. In replica, ministrul…

- Dupa nici un sfert de ora de cand a inceput discursul de evaluare pe care o face procurorului general, ministrul Tudorel Toader a lasat sa se ințeleaga clar ca-l va revoca pe Augustin Lazar. Al doilea motiv al revocarii consta in faptul ca dosarul lui Lazar, de cand a fost numit, este incomplet, susține…