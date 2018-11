Prin raspunsurile sale, Toader a dat de inteles ca nu vrea sa puna in aplicare recomandarile MCV si nu suspenda procedura, fara a da alte explicatii. "Suspendarea imediata" atat a implementarii Legilor Justitiei si a ordonantelor de urgenta ce le vizeaza, precum si a procedurilor de numire si revocare a procurorilor-sefi sunt recomandarile exprese ale Comisiei Europene. Vera Jourova, comisarul european pentru Justitie, are o intalnire chiar marti cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Asta in contextul in care doua asociatii de magistrati cer autoritatilor din Romania sa puna in aplicare recomandarile…