- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti, intr-un interviu la Antena 3, ca nu s-a apelat la el, deocamdata, pentru consiliere privind plangerea de inalta tradare impotriva presedintelui Klaus Ioha...

- Ministrul Justiției a declarat luni ca are convingerea ca președintele Klaus Iohannis va citit mai repede documentele care stau la baza cererii de revocare ale procurorului general Augustin Lazar decat in cazul Kovesi și susține ca poate e consiliat bine, dar "sa spuna lasa ca așa știu eu"."Nu…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat luni ca este convins ca Augustin Lazar va trage de timp in procesul de la Curtea de Apel București, in care a contestat revocarea, pentru a-i expira mandatul de procuror general. Toader a mai subliniat ca nu el va reprezenta MJ in proces.„Domnul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ii raspunde ironic președintelui Klaus Iohannis pe tema revocarii procurorului general Augustin Lazar. Intrebat de jurnaliști cum raspunde acuzatiei ca ar actiona in afara cadrului legal, Toader a raspuns: "Nu stiu ce argumente aveti sa nu il credeti, chiar fara…

- Fostul președinte al Romaniei, Klaus Iohannis, il urecheaza public pe ministrul Justiției, dupa confuzia privind dosarul de candidatura al lui Augustin Lazar la Parchetul General. "Tudorel Toader ! Domnule profesor, e groasa omule. Ai incurcat Lazarii. Ti-ai scufundat singur…

- ALDE il sustine pe Tudorel Toader, dar Ministerul Justitiei e al PSD, declara la RFI eurodeputata ALDE Renate Weber. Ea spune ca evaluarea procurorului general este foarte bine argumentata si cu greu poate fi combatuta. Ministrul Justitiei a propus miercuri revocarea lui Augustin Lazar.Renate…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anunțat, luni seara, la Antena 3, ca a finalizat în cea mai mare parte evaluarea procurorului general Augustin Lazar și ca în câteva zile va prezenta raportul.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, l-a ironizat, luni seara, pe procurorul general al Romaniei si avertismentul transmis duminica noapte de acesta pe OUG pe legile justitiei, precizand ca nu a stiut ca Augustin Lazar i-a dat noaptea sfaturi ce sa faca dimineata.