- Ingrid Mocanu, fosta șefa a Direcției de avizare din Ministerul Justiției, a lansat un atac dur la adresa lui Tudorel Toader, spunand ca este cel mai slab ministru de pana acum. „Este cel mai slab ministru, chiar și mai slab decat dna Pruna. De asemenea, este cel mai mincinos ministru de pana acum.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va prezenta astazi, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA, la sediul Ministerului Justitiei. In acest context, președintele AMR Andreea Ciuca a declarat la Antena 3 ca nu are foarte mari așteptari din partea lui Tudorel Toader, privind…

- Pe 15 februarie, Tudorel Toader anunta ca joi va face o informare de presa in care va prezenta raportul cu privire la activitatea DNA. 'Distinct de raportul pe care il voi prezenta in Parlament saptamana urmatoare, in cursul zilei de joi, la o ora pe care o voi anunta in timp util, voi face o informare…

- "Eu nu am vorbit despre revocare si nimeni din PSD nu a vorbit despre revocare. Eu am spus, ca si multi alti colegi de-ai mei, ca in momentul cand au aparut stirile si inregistrarile si martorii pe cazul de la DNA Ploiesti, procurorul general, seful DIICOT si ceilalti oameni care conduc institutiile…

- Ministrul Justitiei, in cautarea unui consilier personal: sa aiba studii superioare si rezistenta mare la stres Ministerul Justitiei a scos la concurs doua posturi de consilier personal in cabinetului ministrului, Tudorel Toader fiind in cautarea unui specialist in comunicare si relatii publice…

- Acum cateva zile scriam ca datele pe care le aveam duceau catre o rezolvare rezonabila a scandalului Kovesi-DNA. Tudorel Toader propunea revocarea acesteia din functie, iar Iohannis, din considerente care tin de cariera si de linistea familiala, ar fi semnat incetarea mandatului sefei DNA. Asa au gandit…

- Presedintele Klaus Iohannis ii primeste la Palatul Cotroceni, la aceasta ora, pe magistratii absolventi ai Institutului National al Magistraturii (INM). La ceremonie este prezent si ministrul Justitiei, fiind prima intalnire intre Klaus Iohannis si Tudorel Toader dupa izbucnirea scandalului privind…

- Premierul Viorica Dancila sustine ca l-a chemat pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, din vizita pe care acesta o efectua in Japonia pentru ca acesta sa aiba timp sa analizeze pana saptamana viitoare informatiile aparute in spatiul public.

- Victor Ponta, prezent la Antena 3, duminica seara, a anticipat ce ar urma sa anunțe Toader. Reamintim ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca va prezenta saptamana viitoare, in Camerele reunite ale Parlamentului, raportul privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca va prezenta saptamana viitoare, in Camerele reunite ale Parlamentului, raportul privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public, DIICOT si DNA. Victor Ponta, prezent la Antena 3, duminica seara, a anticipat ce ar urma sa anunțe Toader.”Joi,…

- Dragnea despre Tudorel Toader: Eu nu sunt dezamagit de ministrul Justitiei, „are ritmul lui” Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri seara, ca nu este dezamagit de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirmand ca atunci cand ministrul va lua o decizie legata de activitatea DNA aceasta va…

- Politicianul Daniel Savu depune plangere impotriva procurorilor DNA Ploiești care, potrivit inregistrarilor facute publice de Vlad Cosma, au vrut sa il paradeasca. Adica sa il puna sub acuzare. Motivul? Savu i-a critcat intr-o emisiune la un post de televiziune. Acum ca inregistrarile au devenit publice…

- „L-a adus pe Tudorel Toader din vacanta din Japonia ca sa spuna ca mai vedem joia viitoare, a dat fuga la Cotroceni, ascuns in fustele Vioricai Dancila, sa se roage - degeaba - de Iohannis, a convocat CEX al PSD sa puna presiune, dar nu a avut curaj sa deschida subiectul Kovesi - si acum o sa ne spuna…

- Fostul premier Victor Ponta comenteaza, pe Facebook, lipsa de reacție a liderului PSD cu privire la revocarea șefei DNA. Fostul premier susține ca Liviu Dragnea a „incercat iar o mica negociere cu Kovesi și Iohannis și a luat iar țeapa”.Simona Halep se chinuie: Anunț ingrijorator al romancei,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca saptamana viitoare va prezenta in Parlament rezultatele raportului privind activitatea DNA, a DIICOT si a Ministerului Public. El a tinut sa precizeze ca inainte de a accepta postul de ministru a primit garantii de neimplicare a factorului politic…

- Premierul Viorica Dancila vorbeste, de la ora 21.00, la Antena 3, despre discutia sa cu ministrul Tudorel Toader in ceea ce priveste activitatea DNA, masurile luate de Guvern, dar si despre congresul extraordinar al PSD.

- Mesaj incredibil al lui Klaus Iohannis pentru ministrul Justiției, Tudorel Toader. Șeful statului i-a transmis lui Toader sa aiba curaj și sa fie profesionist."Ma aștept de la Toader sa fie profesionist și sa aiba curaj", a spus Iohannis care nu este interesat de inregistrarile aparute la…

- Președintele Iohannis reacționeaza in scandalul momentului, legat de procurorii din Direcția Naționala Anticorupție. Administrația Prezidențiala a anunțat ca șeful statului va face la la ora 20.15 declarații la Palatul Cotroceni. Este prima declarație a președintelui, dupa apariția dezvaluirilor fostului…

- ”Toata lumea de la PSD s-a radicalizat luni, a exprimat opinii in spațiul public ca nu se mai poate, ca trebuie revocat procurorul-șef al DNA, premierul Viorica Dancila a solicitat sa vina urgent Tudorel Toader. Ghinion pe Tudorel Toader și pe PSD, nu mai vorbesc despre relația cu Japonia. E ghinion…

- „Cred ca nu trebuie sa avem o discutie prin telefon, il astept pe domnul ministru Toader si maine vom avea o discutie”, a precizat premierul, miercuri seara. Dancila a precizat ca se va intalni cu Toader inainte de sedinta de Guvern. „In functie de cele discutate, va dati seama ca nu pot sa ma antepronunt.…

- Luata cu asalt de jurnalisti, premierul Viorica Dancila a marturisit ca va discuta cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe tema dezvaluirilor ce au in centrul lor anumiti procurori din DNA. Mai mult decat atat, ea sustine ca va exista, in acest sens, o analiza ampla. Citeste si: Se cer…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD va avea loc de la ora 16.00. Liderul PSD, Liviu Dragnea, spunea ca in sedinta CExN va fi facuta evaluarea activitatii celor 135 de secretari de stat.Liviu Dragnea declara, dupa sedinta Comitetului Executiv in care Viorica Dancila a fost nominalizata…

- "Nu cred nimic. La Biserica se crede”, a afirmat Traian Basescu. De asemenea, intrebat daca a vazut inregistrarile vizand DNA, el a replicat: „Nu le-am vazut”.Antena 3 a difuzat duminica seara inregistrari furnizate de Vlad Cosma din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa "planteze probe"…

- Liviu Dragnea, Viorica Dancila, Serban Nicolae si Calin Popescu Tariceanu au criticat dur DNA, dupa ce Antena 3 a difuzat duminica seara inregistrari furnizate de fostul deputat PSD Vlad Cosma, din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa planteze probe pentru un dosar in care erau vizati Sebastian Ghita…

- Cerere fara precedent la adresa ministrului Justitiei, Tudorel Toader. In direct la Antena 3, deputata Andreea Cosma i-a transmis lui Toader sa ceara revocarea Laurei Codruta Kovesi din fruntea DNA.Citeste si: Sebastian Ghita VORBESTE: Fostul deputat fugar, acuzatii fara precedent la Antena…

- "Lunar, impreuna cu cei doi presedinti, domnul Liviu Dragnea si domnul Calin Popescu Tariceanu, vom avea o evaluare a activitatii fiecarui ministru in parte. (...) Pe fiecare minister vom face aceste analize. (...) In functie de termene, de implementarea masurilor din programul de guvernare, vom…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, a declarat marti, la Zalau, ca predictibilitatea si stabilitatea sunt foarte importante pentru Romania si spera ca, odata cu instalarea noului Guvern, se va intra intr-o perioada de stabilitate. Intrebat de jurnalisti ce parere…

- Fostul șef al SRI, Virgil Magureanu, a ajuns in aceasta dimineața la sediul Ministerului Justiției pentru o intrevedere cu Tudorel Toader, anunța Antena3. Acesta nu a facut declarații la intrarea in instituție.

- "Am spus public ca am luat o decizie. Stiti bine ca nu ministrul revoca, el cel mult propune. De revocat, il intrebati pe presedinte", a declarat ministrul Justitiei, la iesirea de la CSM, unde a participat la sedinta de plen in care a fost aleasa noua conducere a institutiei, potrivit News.ro.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus miercuri seara la Antena 3 ca va anunta „intr-un termen scurt sau foarte scurt" daca ii va propune Președintelui Klaus Iohannis revocarea sau mentinerea in functie a procurorului șef al DNA, Laura Codruta Kovesi. El a precizat ca a luat deja decizia in „forul…