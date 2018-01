Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta, marti seara, pe pagina sa de Facebook, ca se va intalni cu presedintele CEDO pe 16 ianuarie, intrevederea avand ca tema foaia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor hotararii pilot privind conditiile din penitenciare.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut loc luni o intalnire cu ambasadoarea Suediei, Anneli Lindahl Kenny, discutiile vizand dezvoltarea cadrului juridic bilateral, transferul persoanelor private de libertate, precum si conditiile din penitenciarele din Romania. Ministrul Justitiei a discutat cu…

- Potrivit unui comunicat al MJ, forma actuala a actului normativ s-a concretizat in urma mai multor intalniri intre reprezentantii ministerului, ai ANP si ai organizatiilor sindicale din sistemul administratiei penitenciare, modificarile fiind propuse in contextul punerii in aplicare a deciziei-pilot…

- Fostul ministru Doina Pana a afirmat joi, la o zi dupa renunțarea intempestiva la portofoliul Apelor, ca oboseala de ministru este la un moment dat „cronica”. „Oboseala e din orice poziție, intr-adevar, din cea de ministru e la un moment dat cronica. Am cumpanit foarte mult, e o decizie grea pe care…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat vineri ca nu a dorit sa stie nimic despre evaluarea procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, deoarece nu a dorit sa influenteze politic "o decizie care chiar n-ar trebui sa fie politizata". Întrebat la România…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca inca din martie a inceput sa li se spuna unor colegi de partid ca el va fi arestat si ca unii dintre ei ar fi buni pentru a prelua conducerea si ca cel putin doi membri ai actualului Cabinet i-au relatat ca li s-a transmis explicit ca ar fi buni sa fie in…

- La un an de la fuga lui Sebastian Ghita din Romania si capturarea lui in Serbia, ministrul Justitiei, Tudorel Toader sustine ca se va deplasa la Belgrad in curand, unde va avea o intalnire cu omologul sau. Ministrul sustine insa ca desi ministerul a transmis toata documentatia, nu are cum sa intervina…

- Intrevederea cu conducerea inchisorii Bentong a avut loc la sediul penitenciarului din statul Pahang, iar discutiile s-au purtat, cu precadere, pe problematica specifica sistemului penitenciar din Romania si Malaezia. De altfel, in cadrul vizitei, Tudorel Toader si procurorul general al Malaeziei, Tan…

- Guvernul va suplimenta numarul angajaților din penitenciare. Decizia a fost necesara, spune executivul, din cauza numarul mare de ore suplimentare nerecuperate dar și pentru ca vor fi date in folosința noi spații pentru detenție. Guvernul a decis suplimentarea cu 1.000 de locuri a posturilor disponibile…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a raspuns prompt dupa ce o tanara a fost ucisa la metrou, iar o alta a fost la un pas de moarte. Carmen Dan i-a felicitat pe politistii care au reusit sa captureze criminala si, intr-un comunicat de presa remis STIRIPESURSE.RO, sustine ca echipa va fi recompensata…

- N. Dumitrescu Liviu Pop, ministrul Educatiei, prezent ieri in Prahova cu ocazia inaugurarii unei gradinite la Valenii de Munte, a anuntat ca, de la anul, vor intra in vigoare schimbari majore in ceea ce priveste plata salariilor profesorilor. Anuntul a fost facut la doar o zi dupa ce in sedinta de miercuri…

- Guvernul a adoptat in ședința de miercuri un memorandum privind construirea a doua penitenciare in Prahova și Buzau, a anunțat joi ministrul justiției, Tudorel Toader. “Memorandum privind oportunitatea finanțarii infrastructurii fizice a sistemului penitenciar, in vederea crearii condițiilor optime…

- "Memorandum privind oportunitatea finantarii infrastructurii fizice a sistemului penitenciar, in vederea crearii conditiilor optime de detentie la standarde europene - Memorandumul prevede: constructia unui nou penitenciar, cu o capacitate de 1.000 de locuri, in localitatea Berceni, judetul Prahova;…

- Intrebat de jurnalisti, luni, la Parlament, despre protestele de strada de duminica seara, ministrul Justitiei a spus ca nu este el in masura sa evalueze si sa decripteze sensul acestora."Nu sunt eu cel mai in masura sa fac evaluarea protestelor. Mai curand dumneavoastra, mai curand analistii…

- Curtea Constitutionala urmeaza sa se pronunte, joi, in cazul sesizarii facute de presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, privind dosarul DNA legat de cazul Belina. Tariceanu a cerut CCR sa constate un conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public si Guvern. Dupa dezbaterile…

- Presedintele Senatului a cerut CCR sa constate un conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public si Guvern, iar la sedinta CCR din 16 noiembrie ministrul Justitiei, Tudorel Toader, le-a prezentat judecatorilor constitutionali argumentele Guvernului in favoarea acestei sesizari, sustinand…

- Ministerul Educației Naționale (MEN) a trimis o informare catre Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Vrancea, ieri, prin care atrage atenția ca un auxiliar didactic ajuns in școli nu ar fi avizat de minister. Este vorba de auxiliarul „Domeniul limba și comunicare“ de la editura Diana. Conform informarii…

- Dosarul Belina ar putea fi astaazi aruncat in aer de catre CCR. Judecatorii Curții se pronunța pe sesizarea președintelui Senatului Calin Popescu Tariceanu pe existența unui posibil conflict juridic intre Guvern și instituția condusa de Laura Codruța Kovesi. Social-democrații și-au…

- Potrivit unui comunicat de presa al Guvernului, pe agenda discutiilor s-au aflat teme de interes precum intensificarea relatiilor bilaterale intre cele doua tari vecine, sustinerea proiectelor comune in infrastructura, securitate energetica (proiectul BRUA), turism, comunicatii, programe legate de…

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a declarat luni ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu este principalul responsabil pentru situatia din penitenciare, insa a aratat ca s-ar putea sa fie "adaugat pe lista" si ca trebuie luate masuri intr-un timp relativ scurt care sa combata problema din inchisori.Ea…

- „Felicitari domnule ministru Mișa pentru alocuțiunea de la inceput. Tocmai am aflat acum ca niște sucursale ale unor banci ca au dat liber angajaților pentru a participa la mitingul din fața ( din fața Guvernului - n.r). Deci sunteți pe drumul cel bun. Daca bancile sunt nervoase pe chestia asta eu va…

- Liderul PSD se afla la momentul de fata la sediul Guvernului, unde se desfasoara o intrevederea pe care premierul o are cu reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania. Liviu Dragnea a ajuns la aceasta sedinta in urma cu scurta vreme, in conditiile in care intrevederea a inceput in jurul orei…

- Arabia Saudita afirma ca Libanul i-a declarat razboi din cauza agresiunilor comise de gruparea siita Hezbollah, sprijinita de Iran, aceasta reprezentand o escaladare dramatica a crizei care ameninta sa destabilizeze mica tara araba, scrie Reuters. Libanul a ajuns in centrul unei rivalitati regionale…

- Dupa ce premierul Mihai Tudose spunea ca transferul contribuțiilor de la angajator la angajat ar putea sa fie dezbatut in ședința de miercuri a Executivului, ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa a declarat ca acest lucru se va intampla, potrivit unei discuții pe care a avut-o cu șeful Guvernului. ”Premierul…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a afirmat, vineri, ca unele din cele patru coduri – penal, de procedura penala, civil, de procedura civila – au fost adoptate prin angajarea raspunderii Guvernului, avand nevoie de corectare si modificare. Tudorel Toader a explicat ca au fist emise foarte multe…

- "Ce poate fi mai jenant pentru un ministru al Justiției decat sa minta?! (...) Toader a mințit din nou in legatura cu Codurile: ca ar fi fost adoptate fara dezbatere. Minți cu nerușinare, ministrule! Codurile au fost dezbatute 10 luni in Comisii parlamentare speciale și apoi au fost adoptate, doua…

- "Ca o parere personala, sigur ca sunt cațiva ani de cand codurile au intrat in vigoare, sigur avem foarte multe decizii de neconstituționalitate și puteau fi corectate prin lege de punere in acord cu deciziile Curții, dar practica judiciara arata ca punerea in aplicare a prevederilor legale din coduri…

- Ministerul Apararii Nationale a primit miercuri, 1 noiembrie, scrisoarea de acceptare Letter of Acceptance LOA din partea Guvernului SUA privind achizitionarea primului sistem de rachete sol aer cu bataie mare HSAM tip PATRIOT.Acesta este primul din cele sapte sisteme PATRIOT patru destinate inzestrarii…

- Premierul Tudose a fost iar ferm in sedinta de Guvern. Astfel, i-a transmis lui Florian Bodog ca va merge in controale pe santierele in care se contruiesc spitale. Tudose a avut un avertisment si pentru Tudorel Toader: i-a transmis sa inchida subiectul cu aglomeratia din penitenciare, intrucat ne pasc…

- Marți seara, cms.sef Danil Zepiși, inspectorul șef al IPJ Dambovița și prin procurorul, jr.Mihai Dica, au susținut o conferința de presa in cadrul careia au anunțat ca a fost prins suspectul dublei crime ce a avut loc pe 26 octombrie 2017, pe un camp din zona Nisipuri din apropierea Targoviștei. La…

- Premierul Mihai Tudose a participat, marti, la sedinta Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, patronatele dand asigurari ca trecerea contributiilor de la angajator la angajat nu va reduce salariile angajatilor. Temele centrale ale discutiilor dintre Guvern, patronate si sindicate au…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, marți, la CSM, ca este mulțumit de activitatea Direcției Naționale Anticorupție (DNA), iar in ceea ce privește posibilitatea unul nou control la DNA a susținut ca nu e normal sa se discute “punand carul inaintea boilor”. Lazar a lansat și un…

- Fostul sef al statului Traian Basescu a criticat, intr-o conferinta de presa la Timisoara, actualul Guvern, dar si pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, despre care a spus ca a mutat guvernarea la partid.Traian Basescu a declarat ca memebrii Guvernului „nu inteleg nimic” si ca de multe ori declaratiile…

- Romanii vor putea opta pentru eliberarea unei carți electronice de identitate Guvernul a aprobat, in ședința de joi, un proiect de lege care prevede posibilitatea ca cetațeanul sa opteze pentru eliberarea unei carți electronice de identitate, cu sau fara imaginea impresiunilor papilare a celor…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a avut marti o intrevedere cu prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, in cadrul vizitei oficiale pe care o intreprinde in Statul Israel, context in care cei doi demnitari au evocat legaturile traditionale de prietenie dintre cele doua tari si…

- Unii detinuti "ar putea fi despagubiti pentru conditiile de detentie" Penitenciar. Foto: Arhiva RRA. Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca detinutii care si-au executat integral pedepsele, dar care au dat statul în judecata la CEDO ar putea fi despagubiti pentru perioada petrecuta…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a anuntat ca joi, in prima zi in care legea recursului compensatoriu a intrat in vigoare, au fost eliberati 529 de detinuti. In baza acestei legi, prin adaugirea celor 6 zile (..) – au iesit 529 de detinuti. “Nu credeam ca impactul va fi atat de mare”, a declarat…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, s-a intalnit, vineri, cu directori de penitenciare și judecatori din comisiile speciale pentru a discuta pe tema masurilor legislative pentru diminuarea supraaglomerarii din inchisori și imbunatațirea condițiilor de detenție. De altfel, Toader anunța, inca de marți,…

- Pana in prezent, Roxana-Cezarina Banica a fost secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat. Ea a fost numita in aceasta funcție printr-o decizie a șefului Executivului din 4 octombrie.Vineri, la finalul CExN al PSD, premierul Tudose a anunțat ca propunerea pentru…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, vineri, dupa sedinta CEx, ca va este numit politic in functie si va pleca pe acelasi criteriu sau va renunta in conditiile in care va considera ca nu poate duce la indeplinire programul de guvernare, relateaza Digi 24.Premierul a fost intrebat de ziaristi, la finalul…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a anunțat vineri ca noul secretar general al Guvernului va fi Roxana Banica, actualul secretar general adjunct al Cabinetului. Roxana Banica preia noua funcție de la Mihai Busuioc, ales miercuri în funcția de președinte al Curții de Conturi. “Propunerea…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a anunțat, vineri, in cadrul ședinței CSM, ca Inspecția Judiciara (IJ) va deveni o instituție independenta, autonoma și ca va face aceasta propunere de modificare a proiectului privind legile justiției. „Veți vedea la finalul proiectului o dispoziție tranzitorie…