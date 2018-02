Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi ca procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a avut un "comportament excesiv de autoritar" atunci cand a supravegheat "personal" ancheta in legatura cu OUG 13/2017. AGERPRES/(A - autor: Catalin Alexandru, editor:…

- Vicepremierul Paul Stanescu are același raspuns ca și președintele PSD, Liviu Dragnea, referitor la decizia pe care urmeaza sa o anunțe ministrul Justiției in cazul DNA și a procurorului șef Laura Codruța Kovesi: ”Ma aștept sa nu se faca de ras”. Paul Stanescu a spus, la plecarea de la Inalta Curte…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la finalul Biroului permanent national al partidului, ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa nu se faca de ras cu privire la decizia pe care o va lua in legatura cu DNA. Intrebat ce asteptari are de la ministrul Justitiei, el a raspuns:…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu A fost pus in circulație un scenariu halucinant. Dar in Romania totul este posibil. Se spune ca președintele Klaus Iohannis are de gand sa inițieze un dialog cu domnul Tudorel Toader pe temele care ard legate de marile parchete și in special de DNA. Și ca a aceasta discuție…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu O schimba. Aceasta este concluzia la care am ajuns. Dupa ce am studiat cu atenție atat comportamentul lui Tudorel Toader, cat și primele reacții ale președintelui Klaus Iohannis. Desigur, decizia demiterii Laurei Codruța Kovesi de la șefia DNA este extrem de complexa, pentru…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca saptamana viitoare va prezenta in Parlament rezultatele raportului privind activitatea DNA, a DIICOT si a Ministerului Public. El a tinut sa precizeze ca inainte de a accepta postul de ministru a primit garantii de neimplicare a factorului politic…

- Tudorel Toader a gasit soluția ideala pentru a o inlatura pe Laura Codruța Kovesi de la carma DNA. Ministrul Justitiei nu ar vrea sa anunte de unul singur masura, ci ar dori sa aiba in spate sustinerea majoritatii PSD-ALDE. Asa ca, partidele de guvernare ar pune la cale o sedinta si un vot…

- Presedintele Senatului despre revocarea sefei DNA: Toader nu m-a informat Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, sambata, ca nu a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre raportul pe care il va prezenta Parlamentului despre activitatea DNA si decizia in privința…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a facut o radiografie a situației in care se afla Laura Codruța Kovesi, șefa DNA. Politicianul a criticat, in premiera, in mod evident, acțiunile instituției conduse de Kovesi.

- Procurorul general Augustin Lazar a sesizat Inspectia Judiciara cu privire la savârsirea de abateri disciplinare de catre procurorul Mihaiela Moraru Iorga, în legatura cu clasarea din dosarul Microsoft în cazul mai multor fosti ministri. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor:…

- Liviu Dragnea a precizat, in legatura cu decizia pe care ministrul Justiției a luat-o referitor la soarta șefei DNA, Laura Codruta Kovesi, ca nu are niciun raspuns, intrucat Tudorel Toader și-a luat concediu dinainte de sarbatori.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara si ca urmeaza sa formalizeze hotararea in limitele competentelor sale legale. „Este o decizie pe care am luat-o. Este o decizie…

- Tudorel Toader a mai precizat ca el este pe care sa formalizeze hotararea, in limitele competențelor sale. Totodata, Tudorel Toader a subliniat ca nu ministrul Justiției il revoca pe procurorul-șef al DNA, ci președintele țarii, deci Klaus Iohannis, iar ministrul, ”cel mult”, propune. ”Am…

- Președintele Klaus Iohannis participa vineri la ședința Consiliului Superior al Magistraturii, in care se va alege o noua conducere. Raportul de activitate al Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2017 și alegerea noii conduceri a Consiliului Superior al Magistraturii se afla pe agenda ședinței…

- Tudorel Toader a auncat in aer situția șefei DNA, Laura Codruța Kovesi! La Antena 3, ministrul Justiției a anunțat ca a luat decizia in ceea ce privește revocarea sau menținerea la conducerea DNA a lui Kovesi.”Daca cineva nu da curs unei comisii, e pus sub ancheta in SUA. Nu putem ca unii…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, califica miercuri dimineata drept „emotionala" hotararea CSM potrivit careia declaratiile sale privind dosarul Belina au afectat independenta Justitiei, decizia venind in urma unei sesizari a sefei DNA Laura Codruta Kovesi. Miercuri dupa-amiaza anunta ca ia „in considerare…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader se anunța decis sa ia o hotarare in ceea ce o privește pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. In urma raportului Inspecției Judicare, ministrul Tudorel Toader a susținut ca in decembrie va lua o hotarare vis-a-vis de Laura Codruța Kovesi.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a afirmat, luni, ca se va pronunța asupra modificarilor aduse Legilor Justiției in comisia parlamentara speciala abia dupa ce va fi prezentata forma finala a proiectului, precizand ca nu dorește sa faca evaluari de parcurs. „Nu fac eu evaluari de parcurs. (…) Sa…