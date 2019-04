Stiri pe aceeasi tema

- Zi grea pentru Tudorel Toader, luni se reia motiunea simpla. Programata initial pentru 8 aprilie, amanata apoi pentru 10 aprilie, de la 10:30, motiunea urma sa fie discutata in 10 aprilie de la ora 14:00, cand ministrul Tudorel Toader a venit la Parlament, precizand ca, pentru a fi prezent la dezbaterea…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, scapa și maine de moțiune. Surse de la varful PSD susțin ca maine nu ar fi cvorum in plenul Senatului pentru ca mai mulți senatori din partea puterii PSD-ALDE ar fi...

- "Astazi, in grup, colegii mei de la Senat au votat in unanimitate ca vor sustine motiunea impotriva ministrului Justitiei. Argumentele noastre sunt la fel cum erau la Camera Deputatilor - Ordonanta de Urgenta 7. Nu este un demers corect din partea ministrului, dupa ce un an si jumatate - doi nu a…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca nu se asteapta ca PSD sa sustina motiunea simpla impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, apreciind ca social-democratii il vor "santaja" pe...

- Se anunța o saptamâna politica de foc. Începe cu emoții pentru Tudorel Toader, care se confrunta cu o noua moțiune. Împotriva sa ar putea vota, de data aceasta, și senatorii PSD.

- Motiunile simple pe Justitie si Finante vor fi supuse miercuri votului plenului Camerei Deputatilor. Motiunea simpla impotriva ministrului Justitiei, intitulata 'Tudorel Toader si PSD - ALDE, luati mainile murdare de pe Justitie', initiata de 91 de deputati de la PNL si USR, a fost dezbatuta…

- Camera Deputaților dezbate, marți, moțiunea simpla inițiata de grupurile parlamentare ale PNL și USR impotriva ministrului Justiției. Opoziția ii reproșeaza lui Tudorel Toader ca a condus portofoliul cu cele mai puține promisiuni indeplinite din programul de guvernare, dar și “campania” ...

- Președintele Comisiei Juridice a Senatului, fost ministru al Justiției, Robert Cazanciuc (PSD), a declarat, luni, la dezbaterile din comisiile de resort pe marginea bugetului Ministerului Justiției pe anul 2019, ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, ar fi trebuit sa aiba curajul sa vina la discuții…