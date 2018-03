Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a oferit, marți, ultimele detalii cu privire la extradarea lui Sebastian Ghița. Toader susține ca partea romana și-a indeplinit obligațiile in ceea ce privește transmiterea tuturor informațiilor solicitate in dosarul acestuia de extradare din Serbia.

- Premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, “avand in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic in care functioneaza separatia puterilor in…

- Sebastian Ghita, prins in Serbia dupa ce a fugit din Romania, unde era anchetat de DNA, a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca stie ce sustinere are sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si intelege de ce nu a plecat din functie, asa cum s-a intamplat cu Florian Coldea.

- "M-am ferit tot timpul sa spun eu Curtii Constitutionale cum sa judece si sa spun dupa ce a decis ceva Curtea sa spun eu cum trebuia sa judece. Dar deciziile CCR trebuie sa fie respectate de toti, in primul rand de cel care prin Constitutie este garantul respectarii Constitutiei", a declarat Liviu…

- Pana sa ajunga sa discute cu ministrul sarb al Justitiei, intrevedere in cadrul careia Tudorel Toader a confirmat ca se va aborda, “inevitabil”, subiectul extradarii fostului deputat aflat la Belgrad, oficialul guvernamental a anuntat, luni, faptul ca magistratii din Serbia au cerut din Romania o serie…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a declarat luni ca justitia sarba a cerut detalii cu privire la natura infractiunilor in cazul lui Sebastian Ghita, urmand as primeasa in cel mai scurt timp documentele...

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ca documentele solicitate de instanța sarba, privind extradarea lui Sebastian Ghița, vor fi transmise in cel mai scurt timp. Acesta a adus in discuție și problema revocarii șefei DNA, Codruța Kovesi, considerand ca procurorilor din CSM le este greu sa motiveze…

- Extradarea lui Sebastian Ghita din Serbia este cu un pas mai aproape de a fi realizata. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca documentele solicitate de instanta sarba vor fi transmise in cel mai scurt timp posibil. „Documentele solicitate se refereau la natura si continutul faptelor savarsite.…

- Reactie de ultima ora a justitiei din Serbia in privinta scandalului extradarii mogulului fugar, Sebastian Ghita. Dupa intalnirea de acu cateva zile dintre Klaus Iohannis si omologul sarb, Aleksandar Vucic, lucrurile par ca se misca. Seful statului a si anuntat ca l-a intrebat pe Vucic de aceasta…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut marti ca discursul procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, din sedinta CSM in care se discuta solicitarea de revocare a sa din functie poate fi convingator, daca este sustinut in fata celor care nu se pricep deloc. "Discursul dumneavoastra…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti, in cadrul sedintei CSM in care se discuta cererea de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca decizia este previzibila, insa el a venit din respect pentru institutie. "Dincolo de ceea ce veti decide astazi, nu vreau sa fiu rau…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut marti, la sedinta CSM, ca procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a facut o declaratie "absolut neinspirata" in cazul sectiei de anchetare a magistratilor. "Critici vehemente au fost formulate cu privire la modificarile legislative,…

- Sedinta in care Sectia pentru procurori a CSM discuta cererea de revocare a sefei DNA a inceput, ministrul Justitiei prezentand raportul privind activitatea manageriala de la DNA facut public saptamana trecuta. Procurorul general, Augustin Lazar a declarat la sosirea la CSM ca este o cerere de revocare…

- Tudorel Toader s-a intalnit cu delegația GRECO. Ministrul Justiției a anunțat, sambata, faptul ca a avut o intrevedere cu echipa de raportori ai Grupului de State impotriva Coruptiei (GRECO) pentru a discuta despre legile justiției. Ministrul Justiției a facut acest anunț, sambata, pe Facebook. „In…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a scris, sambata, pe Facebook, un comunicat de presa prin care anunta ca s-a intalnit miercuri cu echipa de experti ai Grupului de State impotriva Coruptiei (GRECO).

- Ambasada Olandei este minisune diplomatica ce reacționeaza dupa ce ministrul Tudorel Toader a cerut revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. „Declaratia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, reprezinta inceputul unei proceduri care prevede mai multe etape, inclusiv opinia CSM si decizia presedinte…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat ca nu va avea o discutie cu Laura Codruta Kovesi asupra Raportului privind activitatea manageriala de la Directia Nationala Anticoruptie. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului…

- Prezentarea raportului privind activitatea manageriala a DNA a starnit mahnire in randul romanilor atunci cand Ministrul Justiției a anunțat ca demareaza procedura de revocare a procurorului-șef Laura Codruța Kovesi. Mahnirea insa nu a acoperit spiritul comic al romanilor și nici nu a oprit glumele…

- Principalele agenții de presa internaționale au scris despre decizia ministrului Justiției, Tudorel Toader de a cere revocarea Laurei Codruța Kovesi. The Associated Press: Ministru roman solicita concedierea procurorului anti-corupție.Jurnaliștii americani scriu ca ”Ministrul Justiției din…

- Revocarea lui Kovesi. Cele 20 de capete de acuzare aduse procurorului sef al DNA Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a propus, joi, revocarea procurorului sef al DNA Codruta Kovesi, dupa ce a prezentat un raport privind activitatea manageriala de la DNA care s-a bazat pe 20 de categorii si fapte. Printre…

- Augustin Lazar iși menține poziția ca șefa DNA nu trebuie revocata, potrivit unui scurt comunicat publicat pe pagina de Facebook a Ministerului Public. „Avand in vedere decizia ministrului Justiției de a propune revocarea din funcție a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, domnul Augustin…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a prezentat o sinteza a raportului de activitate al DNA, a refuzat sa raspunda intrebarilor jurnalistilor, care i-au cerut in mai multe randuri clarificari fata de cele afirmate, insa a spus ca va publica raportul pe site-ul MJ si va face o conferinta de presa…

- Ministrul Justitiei a anuntat ca propune revocarea din functie a Laurei Codruta Kovesi, sefa DNA. Tudorel Toader a citit raportul intocmit pe marginea activitatii DNA, dar a refuzat sa raspunda oricaror declaratii.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, ii imputa procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, incalcarea repetata a Constituției și arata ca doar intr-un singur an, CCR a sancționat DNA de doua ori pentru conflicte juridice de natura instituționala.”Am reținut o situație fara precedent la…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este asteptat sa prezinte joi, la ora 18.00, raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar si o decizie privind conducerea DNA. Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a cerut ministrului "sa nu se faca de ras".

- Protest la Palatul Cotroceni, pe 21 februarie. Cateva zeci de persoane protesteaza miercuri, 21 februarie, in fata Palatului Cotroceni, cerand revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Oamenii sunt nemultumiti si de faptul ca presedintele Iohannis ar fi “avocatul” sefei DNA si i-ar da…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca joi va prezenta raportul de evaluare a activitatii a parchetului anticoruptie. Ramane incert daca Toader va face aceeasiu prezentare si in fata...

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca Tudorel Toader trebuie sa faca o evaluare, un raport al activitatii DNA, sa prezinte acest raport si "sa faca corect ceea ce trebuie sa faca, de fapt, un ministru al Justitiei". ”Ministrul (Justitiei, Tudorel Toader - n.r.) trebuie sa faca…

- Administratia Prezidentiala anunta o declaratie de presa de la 20.15, fara a anunta subiectul anuntului facut de Klaus Iohannis. Surse anunta ca declaratia presedintelui are legatura cu ultimele evenimente din justitie. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca saptamana viitoare…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca saptamana viitoare va prezenta in Parlament raportul de activitatea a DNA, DIICOT si Ministerului Public. Tot atunci, el va informa presa cu privire la deciziile luate. Ministrul Justitiei a sustinut o declaratie de presa, in care a tinut sa vorbeasca…

- Tudorel Toader a gasit soluția ideala pentru a o inlatura pe Laura Codruța Kovesi de la carma DNA. Ministrul Justitiei nu ar vrea sa anunte de unul singur masura, ci ar dori sa aiba in spate sustinerea majoritatii PSD-ALDE. Asa ca, partidele de guvernare ar pune la cale o sedinta si un vot…

- Ministrul justitiei discuta cu premierul despre situatia de la DNA Ministrul Justitiei, Tudorel Toader Ministrul justitiei, Tudorel Toader, se întâlneste astazi cu premierul Viorica Dancila, înaintea sedintei de guvern, pentru discutii privind situatia de la DNA, în urma acuzatiilor…

- "Nu cred nimic. La Biserica se crede”, a afirmat Traian Basescu. De asemenea, intrebat daca a vazut inregistrarile vizand DNA, el a replicat: „Nu le-am vazut”.Antena 3 a difuzat duminica seara inregistrari furnizate de Vlad Cosma din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa "planteze probe"…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat luni, la Antena3, ca se afla pana vineri in Japonia. Acesta a spus ca nu va sesiza Inspecția Judiciara, considerand ca nu mai este necesar. De asemenea, ministrul Justiției a afirmat ca in urma dezvaluirilor facute de Vlad Cosma și de Mihaiela Iorga…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca va avea o discutie cu ministrul Justitiei,Tudorel Toader, dupa ce fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, duminica seara, la Antena 3, mai multe inregistrari din care reiesea cum doi procuroi de la DNA Ploiesti incercau sa fabrice probe in dosarul lui…

- Statutul personalului din penitenciare va fi sustinut in Guvern de ministrul Justitiei in maximum doua saptamani, dupa care va fi trimis in Parlament, pentru dezbateri, a declarat, vineri, presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, Sorin Dumitrascu, la iesirea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi sear[ ca în dezbaterile din Parlamentul European despre legile justitiei au fost spuse "multe inexactitati, multe neadevaruri", fiind "un fel de furtuna într-un pahar cu apa".

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit la Strasbourg cu copresedintii Grupului Conservatorilor si Reformistilor Europeni, principala tema a discutiilor fiind modificarile aduse legilor Justitiei. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Ministerul Justitiei, la discutiile cu Syed Kamall…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta, luni, ca pentru investitiile in sediile de instanta, finantate din buget propriu, prioritatea ministerului este finalizarea lucrarilor incepute in anii anteriori, dar si a celor nefinalizate in cadrul acordului de imprumut cu Banca Mondiala.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, ca ar fi fost nerealist sa se considere ca in sase luni Romania va remedia problema privind conditiile necorespunzatoare din penitenciare. "Hotararea pilot pronuntata de catre CEDO prevede data de 25.01.2018 pentru prezentarea foii…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a participat luni la instalarea in functia de director al Penitenciarului Iasi a comisarului sef de penitenciare Cristina Dumitran, context in care a dat asigurari ca MJ va sustine solutionarea problemelor privind supraaglomerarea si conditiile de detentie. Potrivit…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunțase in decembrie ca se va deplasa in Serbia pentru a se documenta legat de cazul fostului deputat Sebastian Ghita, pentru care autoritatile romane solicita extradarea."Este foarte posibil, de fapt am facut demersuri, ca sa realizez o deplasare in…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se intalneste, marti, cu presedintele Curtii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), Guido Raimondi, pentru a discuta despre masurile luate de Romania privind conditiile din penitenciare. Memorandumul pentru punerea in aplicare a hotararii pilot a CEDO va fi supus…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, referitor la posibila revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca a luat o decizie in acest sens si urmeaza sa „o formalizeze in limitele competentelor sale legale”. „M-ati intrebat daca am luat o decizie si am spus…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat vineri ca a venit la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii, desi in aceasta perioada isi delegase atributiile unui secretar de stat, pentru ca alegerea conducerii CSM este un moment important. Intrebat de ce si-a scurtat vacanta,…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a raspuns reproșurilor venite din partea președintelui Klaus Iohannis, ca nu s-a consultat cu el inainte de a anunța public modificarile la legile justiției. ”Eu respect foarte mult instituția președintelui Romaniei care trebuie sa exprime distanța fața de orice…