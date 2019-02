Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi seara, ca imediat dupa adoptarea de catre Guvern a ordonantei de urgenta ce va modifica OUG 7/2019, va declansa procedura de selectie a unui nou procuror general al Romaniei. "Am avut in vedere abrogarea acestui articol 54. Daca eu in ziua aceea anuntam pe pagina de Internet a MJ, trebuia sa merg pe procedura de la momentul acela, adica sa se poata inscrie si judecatori la functia de procuror general. Stiam ca va urma abrogarea, si atunci am amanat declansarea oficiala a procedurii ca sa mergem pe procedura astfel cum va fi modificata si saptamana…