Legile justiției au suferit modificari semnificative in urma cu aproximativ o saptamana. Acestea au fost implementate printr-un OUG inițiat de Tudorel Toader. Iohannis i-a cerut demisia, dar a fost ironizat. Ignorand complet reacția din presa și online pe marginea modificarilor aduse legilor justiției, Tudorel Toader a facut o postare stufoasa pe Facebook. Pe langa glumițe […] The post Toader il ironizeaza pe Iohannis, dupa ce i-a cerut demisia pentru OUG appeared first on IMPACT .