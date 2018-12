Toader il acuza iar pe Lazar ca trage de timp: probabil isi va activa pensia 

Stiri pe aceeasi tema

- Daca pana acum se stiuse ca procurorul general, in cazul caruia ministrul Justitiei a declansat procedura de revocare din functie, urma sa ajunga la Consiliul Superior al Magistraturii pe 13 noiembrie, pentru a-si spune un punct de vedere inainte ca Sectia de procurori de la CSM sa dea un aviz pe marginea…

- In plin schimb de replici intre ministrul Justitiei si procurorul general, si pana sa se lamureasca lucrurile in privinta ordonantei invocate de cel dintai, in cazul dosarului de candidat al lui Lazar, la sefia Parchetului General, functie de unde ii propune revocarea, Viorica Dancila alege sa nu isi…

- In conditiile in care, pana sa anunte ca declanseaza procedura de revocare a procurorului general, ministrul Justitiei invocase faptul ca in dosarul de candidatura a lui Lazar ar fi existat o ordonanta de neincepere a urmaririi penale pe numele presedintelui, aspect pe care, insa, cel dintai l-a negat,…

- Nu au fost putine luarile de pozitie aparute in spatiul public dupa ce miercuri seara ministrul Justitiei a anuntat ca declanseaza procedura de revocare din functie a procurorului general Augustin Lazar, in baza unui raport de 63 de pagini asupra activitatii sale manageriale. Mai nou, in cursul zilei…

- O asteptata prima reactie din partea presedintelui Iohannis dupa ce ministrul Justitiei anuntase, seara trecuta, pe fondul prezentarii raportului de evaluare a activitatii procurorului general, ca declanseaza procedura de revocare a lui Augustin Lazar din fruntea Parchetului de pe langa Inalta Curte…

- Pe fondul adoptarii, in sedinta de luni a Executivului, a ordonantei de urgenta pe legile Justitiei, in acord cu recomandari venite de la Comisia de la Venetia, din cate au anuntat oficialii guvernamentali, procurorul general a adus in discutie marile dosare instrumentate de Ministerul Public, pe care…

- In conditiile in care in ultimele zile s-a asteaptat ca oficialul guvernamental sa faca publice concluziile evaluarii activitatii procurorului general Lazar, avand in vedere ca spusese ca procedura ar urma sa fie gata in 30 de zile, mai nou s-a aflat ca ar ai putea trece mai bine de o saptamana pana…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, afirma, intr-un punct de vedere transmis AGERPRES, ca actualul ministru al Justitiei va intra cu acest discurs,rostit astazi, in istoria trista a justitiei si a politicii romanesti. „Cu acest discurs plin de ofense la adresa magistraturii in general, a…