Toader ii raspunde lui Timmermans: Sa ne respectam competentele, demnitatea si specificul national

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut o scurta declaratie de presa in care i-a raspuns prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, dupa ce acesta a avertizat Guvernul Dancila sa nu dea azi ordonantele pe Justitie.



Timmermans a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa la Bruxelles, ca are informatii ca Guvernul Dancila are de gand sa dea "foarte foarte curand" ordonantele pe Justitie si a avertizat Bucurestiul ca, daca se va intampla asa ceva, Comisia va actiona imediat impotriva Romaniei.



Totodata, prim-vicepresedintele Comisiei Europene a atras…