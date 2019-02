Stiri pe aceeasi tema

- Publicația britanica „The Guardian” a publicat marți un articol pe tema impotrivirii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, fata de numirea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror-sef al Parchetului European. Publicatia relateaza ca acesta a promis sa faca tot ce-i sta in putere pentru a bloca…

- Europarlamentarul Maria Grapini a anuntat ca, „din respect pentru miile de romani care au suferit nevinovati", va vota impotriva numirii fostei sefe a DNA, Laura Codruta Kovesi, in functia de procuror-sef european.

- Eurodeputata Maria Grapini a anunțat ca nu o va vota pe Laura Codruța Kovesi pentru funcția de șef al Parchetului European. Cu inima grea, Grapini i-ar fi facut totuși o concesie lui Kovesi, daca prietenii de pe Facebook i-ar fi cerut s-o voteze. Dar nu i-au cerut. Cu doar cateva luni inainte de a-și…

- PNL si USR o va spijini pe Laura Codruta Kovesi in competitia pentru ocuparea functiei de procuror-sef european. Partidele de Opozitie il someaza pe Tudorel Toader sa renunte la „denigrarea” fostei sefe DNA.

- Realizatorul Antena 3 Mircea Badea o critica dur pe fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, care, ieri, a lipsit din nou de la audierile DNA, pe motiv ca ar fi bolnava. Badea a comentat și inscrierea fostei șefe a DNA in cursa pentru șefia Parchetului European.”Hai s-o vedem pe sufragerista…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii discuta, miercuri, doua rapoarte intocmite de Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea unor abateri disciplinare de catre fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi. * Una dintre abaterile disciplinare se refera la…

- Fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, și-a depus candidatura pentru funcția de șef al Parchetului European, anunța site-ul G4Media. In acest timp, in Romania, condamnații și urmariții penali și-au intensificat atacurile la adresa ei. The post Executata in Romania de PSD-ALDE, Laura Kovesi candideaza…

- Deputatul PSD, Andreea Cosma, a fost condamnata de judecatorii ICCJ la 4 ani de inchisoare cu executare, decizie care nu este definitiva. Cosma susține ca nu se aștepta la aceasta soluție și arata ca in spatele condamnarii este o razbunare a fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi și a anunțat ca…