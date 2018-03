Stiri pe aceeasi tema

- PNL ii solicita ministrului Tudorel Toader sa publice de urgenta raportul GRECO pe Legile Justitiei, a anuntat, miercuri, senatorul liberal Alina Gorghiu. "Saptamana trecuta a fost elaborat raportul pe procedura de evaluare ad-hoc facut de GRECO pe subiectul Legilor Justitiei din Romania…

- Asociatia profesionala Forumul Judecatorilor din Romania cere Ministerului Justitiei sa autorizeze publicarea imediata a Raportului GRECO cu privire la impactul modificarilor aduse legilor justitiei asupra politicilor anticoruptie din Romania. "Fata de interesul major al respectarii de catre…

- Parlamentarii Uniunii Salvați Romania vor depune noi sesizari la Curtea Constituționala pe cele trei legi ale Justiției și reclama „abuzuri” din partea majoritații PSD-ALDE la votul de marți din plenul Camerei Deputaților. Deputații USR susțin ca rapoartele supuse votului ar fi fost redactate inainte…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca va raspunde marti scrisorii care i-a fost adresata de premierul Viorica Dancila privind eventuale solicitari ale Comisiei Europene de informatii privind dosare referitoare la coruptie la nivel inalt. "Am primit scrisoarea respectiva. Cu…

- Ministrul Justitiei ar urma sa ceara luni Ministerului Public – DNA desecretizarea protocoalelor cu Serviciul Roman de Informatii (SRI). Anuntul a fost facut de Tudorel Toader vineri seara, dupa ce premierul Viorica Dancila a cerut desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, ii solicita din nou presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia inainte de a se relua dezbaterile pe legile justitiei, dupa ce acestea se vor intoarce in Parlament ca urmare a deciziilor Curtii…

- Dragnea, sustinere totala pentru Toader: "Nu stiu despre alte criterii, dar acel raport nu poate fi combatut" Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca a citit raportul in baza caruia Tudorel Toader cere revocarea Laurei Codruta Kovesi si ca il sustine fara ezitare pe ministrul Justitiei, in…

- PNL cere din nou conducerii Parlamentului sa solicite punctul de vedere al Comisiei de la Venetia, in contextul in care legile justitiei se reintorc in Parlament, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca.

- Legile justiției intra saptamana aceasta in linie dreapta, imediat dupa ce motivarea Curții Constituționale pe ultima lege din acest parchet legislativ, cea privind organizarea și funcționarea CSM, va fi publicata. Iar semnalele sunt clare in ciuda opoziției manifestate de catre oficialii de al…

- Sedinta va avea loc la Cercul Militar National incepand cu ora 11,00. DNA isi prezinta miercuri bilantul de activitate pe 2017, la o zi dupa ce procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi a fost audiata la Sectia pentru procurori a CSM in legatura cu cererea de revocare a sa formulata de ministrul…

- Presedintele Klaus Iohannis participa miercuri la sedinta de prezentare a raportului de activitate al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pe anul 2017, potrivit agendei sefului statului. Sedinta va avea loc la Cercul Militar National incepand cu ora 11,00. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat…

- ”Ministrul Tudorel Toader este ministru in Guvernul meu, este un ministru foarte bun, membru al Comisiei de la Venetia, in care eu am foarte mare incredere”, a declarat Viorica Dancila.Ea a subliniat ca in mai multe randuri a mentionat ca nimeni nu trebuie sa interfereze in justitie, ”nici…

- Bilantul de activitate pe 2017 al DNA va fi prezentat miercuri, la o zi dupa ce procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi va fi audiata la Sectia pentru procurori a CSM in legatura cu cererea de revocare a sa formulata de ministrul Justitiei. “Va informam ca in ziua de miercuri, 28 februarie 2018,…

- Judecatorii Horatius Dumbrava si Cristi Danilet afirma ca evolutia evenimentelor legate de cererea de revocare din functie a Laurei Codruta Kovesi este foarte grava, facand referire la publicarea de catre Tudorel Toader a actiunii disciplinare formulate de Inspectia Judiciara impotriva procurorului-sef…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a fost acuzat, indirect, de Catalin Predoiu, ca a facut public un raport al Inspectiei Judiciare, care nu este definitivat. O parte a presei a speculat ca ministrul ar putea fi acuzat de infractiunea de ldquo;Divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice",…

- In context, el precizeaza ca s-a consultat cu specialisti in pastrarea datelor clasificate din minister inainte de a face public documentul. Replica vine dupa ce a fost acuzat ca a facut public un raport confidențial. "In primul rand, intr-o conferinta de presa cineva a folosit parti din…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a postat pe Facebook, sambata dimineata, un comunicat de presa al ministerului privind intalnirea de miercuri cu delegatia de raportori ai Grupului de State impotriva Coruptiei (GRECO), aflata la Bucuresti pentru o evaluare urgenta ad-hoc vizand legislatia din domeniul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a scris, sambata, pe Facebook, un comunicat de presa prin care anunta ca s-a intalnit miercuri cu echipa de experti ai Grupului de State impotriva Coruptiei (GRECO).

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, pentru ''acte si fapte de netolerat intr-un stat de drept''.''In temeiul prevederilor art. 54 alineatul 4 coroborat…

- Mesajul temporar oprit a aparut pe site-ul Ministerului Justitiei vineri dupa-amiaza, la aproape 20 de ore de la anuntul ministrului Justitiei de declansare a procedurii de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Site-ul, unde Tudorel Toader spunea ca va fi postat raportul…

- Decizia ministrului Justiției, Tudorel Toader, de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, iși face loc pe paginile principalelor agenții internaționale de știri, precum si a numeroase publicatii. In viziunea agentiei Reuters: "Ministru roman solicita demiterea procurorului, lupta anticoruptie amenintata"."Ministrul…

- Site-ul Ministerului Justitiei, blocat joi seara, dupa anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind declansarea procedurii de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este indisponibil si vineri dimineata, la mai bine de 12 ore de la anuntul ministrului. Tudorel…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a promis ca va publica pe site-ul ministerului raportul sau de 36 de pagini privind activitatea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in urma caruia a si cerut revocarea acesteia de la sefia institutiei. Toader a prezentat "pe diagonala" acest…

- PSD susține decizia ministrului Justiției, privind cererea de revocare a șefei DNA. Purtatorul de cuvant al partidului, Adrian Dobre a afirmat pentru Agerpres ca raportul ministrului este profesionist, cu argumente solide, iar Tudorel Toader nu a facut altceva decat sa reitereze concluziile Curtii Constitutionale…

- Reacția PNL dupa ce Tudorel Toader a cerut revocarea șefei DNA. Ionel Danca, purtatorul de cuvant al PNL, a spus ca Tudorel Toader a ales sa fie de partea infractorilor și ca revocarea Laurei Codruța Kovesi nu este oportuna. ”Avem parte de o seara trista pentru justiția din Romania. Tudorel Toader,…

- „Este dubios ca pe lista se afla toți cei 13 inspectori demiși vara trecuta in mod abuziv, conform unor hotarari judecatorești. Aceștia au fost repuși in funcții de justiție” spune Bilcea. Sergiu Bilcea: „Aceste execuții publice in loturi de zeci de persoane seamana cu procesele staliniste de anii ’50.…

- Angajatii din penitenciare protesteaza, astazi, in fata Ministerului Justitiei. Ei sunt nemultumiti de conditiile de lucru improprii, precum si de deficitul de personal si neplata orelor suplimentare nerecuperate . „Avand in vedere ca ministrul Justitiei refuza dialogul, iar problemele din penitenciare…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi seara, ca dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a sesizat Comisia de la Venetia pe modificarile aduse legilor justitiei, forul european a raspuns ca instanta suprema nu este abilitata sa solicite un asemenea aviz.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a vorbit intr-un interviu acordat miercuri in Parlamentul European despre avizul solicitat de catre Inalta Curte de Casație și Justiție, Comisiei de la Veneția pe cele trei legi ale justiției modificate in Parlament. „Sunt membru al Comisiei de la Veneția de 4 ani,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut, recent, o intalnire cu Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, la sediul Parlamentului European, printre temele discutate fiind legile justitiei, modificarea codurilor penale si decizia CCR privind legea ANI. „Privitor la legile justitiei,…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, discuta miercuri, de la ora 18.30, modificarile la legile justitiei din Romania, in prezenta ministrului Justitiei, Tudorel Toader.Dezbaterea, intitulata 'Amenintari la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a declarat "convins" marti, la Strasbourg, ca exista dezinformari la nivel european în legatura cu situatia din România, spunând ca nu stie de unde provin.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit marti, la sediul Parlamentului European din Strasbourg, cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, printre temele discutate fiind parcursul si stadiul actual al legilor justitiei, precum si modificarea Codului penal si a Codului…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a susținut o declarație comuna alaturi de prim-vicepreședintele instituției Frans Timmermans, privind situația politica din României.Aceștia i-au avertizat pe guvernanții români sa ”regândeasca acțiunile propuse…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca asteapta din partea CCR o "judecata normala, conforma Constitutiei, practicilor in materie" in ceea ce priveste sesizarile referitoare la legile Justitiei."Asteptam o judecata normala, conforma Constitutiei, practicilor in materie. De asemenea,…

- „Razboiul” pe legile justiției inregistreaza un nou episod fara precedent. Dupa ce a contestat la Curtea Constituționala modificarile aduse celor trei legi (303, 304 și 317 din 2004), Inalta Curte de Casație și Justiție a solicitat avizul Comisiei de la Veneția referitor la legile justiției.Raspunsul…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan a reacționat prompt dupa ce Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO) a publicat, astazi, raportul privind coruptia din tara noastra. Expertii arata in raport ca autoritatile din Romania au indeplinit doar doua din cele 13 recomandari facute in 2016.„Grupul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se intalneste, marti, cu presedintele Curtii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), Guido Raimondi, pentru a discuta despre masurile luate de Romania privind conditiile din penitenciare. Memorandumul pentru punerea in aplicare a hotararii pilot a CEDO va fi supus…

- Parlamentarii PNL au inaintat, marti, o scrisoare presedintelui CCR, Valer Dorneanu, solicitandu-i sa ceara punctul de vedere al Comisiei de la Venetia, inainte de a se pronunta asupra sesizarilor primite cu privire la modificarile aduse legilor justitiei.

- Partidul National Liberal a inaintat marti o scrisoare adresata presedintelui Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, semnata de liderii grupurilor parlamentare ale PNL din Camera Deputatilor si Senat, in care solicita CCR sesizarea Comisiei de la Venetia inainte de a se pronunta asupra sesisarilor…

- Grupurile parlamentare ale PNL vor solicita CCR sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de PNL si de ICCJ cu privire la legile Justitiei, a declarat, luni, presedintele PNL, Ludovic Orban, dupa Biroul Executiv National.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat vineri ca nu-l evita pe presedintele Klaus Iohannis, precizand ca seful statului poate sa critice la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) modificarile aduse legilor Justitiei. Ministrul Justitiei a negat, intrebat la finalul sedintei CSM…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a raspuns, vineri, presedintelui Romaniei, in sedinta CSM, referitor la proiectul de modificare a legilor justitiei, ca nu el a fost cel care l-a predat comisiei speciale, ci forul l-a preluat și l-a insușit. „Dumneavoastra, domnule presedinte, stiti ca, intr-un…

- Comisia de la Veneția a dat unda verde legilor Justiției. Comisia, care are un rol cosultativ, a decretat ca proiectele de legi privind Justiția sunt legale și intra in legislația care funcționeaza in UE. Ministrul Justiției, Tudorel Toader a prezentat, in 9 decembrie, proiectele privind modificarile…