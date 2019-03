Toader face public luni bilantul la doi ani de mandat

Stiri pe aceeasi tema

- Un protest este anuntat, pentru duminica seara, in Piata Victoriei, in contextul in care Guvernul a adoptat, marti, doua ordonante de urgenta in domeniul Justitiei, cu toate ca niciuna dintre ele nu figura pe ordinea de zi a sedintei Executivului. Intitulat "Abrogati si apoi plecati!", protestul…

- Mai mulți protestatari Rezist, in frunte cu Marian ”Ceaușescu”, au atacat sediul Ministerului Justiției! Aceștia au aruncat cu sos de roșii, dupa ce in urma cu cateva zile au varsat vopsea roșie pe scarile instituției. Protestatarii au recurs la aceste gesturi, dupa ce Tudorel Toader a dat o OUG…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca joi va fi semnat protocolul privind stabilirea onorariilor avocatilor pentru asistenta juridica din oficiu, precizand ca acesta “nu reprezinta un compromis”. “Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocatilor pentru furnizarea serviciilor…

- Decanul Baroului Iasi, Marius Striblea, a afirmat astazi ca in urma negocierilor de la Ministerul Justitiei s-a stabilit ca onorariile avocatilor se vor mari cu 141%, iar articolul ce permitea judecatorilor sa scada aceste onorarii a fost modificat. Intr-o postare pe Facebook, Marius Striblea a precizat…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, reacție de ultima ora la protestele de la Ministerul Justiției și Ministerul Afacerilor Interne."La MAI, MJ si Parlament - protest organizat de sindicalistii din MAI si ANP!Oare cati protestatari sunt numai din ANP?", a scris Tudorel Toader pe Facebook.…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan reacționeaza marți, pe Facebook, dupa ce Tudorel Toader a spus ca ii va informa pe ministrii de justitie din UE despre „abuzurile” comise de fosta sefa DNA, in contextul in care Laura Codruța Kovesi a fost declarata favorita pentru șefia Parchetului European. Acesta…

- Pana sa plece de la Consiliul Superior al Magistraturii, unde a venit, luni, asemeni procurorului general, pentru a fi prezenti la sedinta Sectiei de procurori programata pentru aceasta prima zi a saptamanii, ministrul Justitiei a ales sa faca o postare lamuritoare pe o retea de socializare. Intr-un…

- Inceputul primei sedinte de Guvern din acest an a stat, dupa cum era de asteptat, sub semnul preluarii de catre Romania, de la 1 ianuarie, a presedintiei Consiliului Uniunii Europene. In intervalul de la inceputul reuniunii Cabinetului in care presa – si opinia publica – au avut acces, inclusiv live…