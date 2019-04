Toader explică noțiunea de „urgență” Dupa ce Dragnea i-a fluturat opțiunea remanierii "Pentru ce era acest teatru? Domnul Toader sa ințeleaga ca nu mai poate continua așa. Sa inceteze cu atitudinea. Intenția era sa intre in dezbatere din ianuarie și sa discutam 3 luni și a tot anunțat ca va da ordonanțe. Și nu le-a dat și cred ca nu are intenția sa le dea. Sa termine cu asta. Parlamentul incepuse finalizarea dupa decizia CCR, a fost greșeala PSD ca a crezut ca vor da unii aceste coduri prin ordonanțe. (..) Nimeni nu poate sa stea prizonierul acestor teme parazite (...) . Aici doamna premier trebuie sa ia o decizie. Vrea sa il mențina,… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

