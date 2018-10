Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat joi ca la MJ nu a existat si nu exista, in dezbatere, adoptare sau avizare, un proiect de ordonanta privind amnistia. "La Ministerul Justitiei nu a existat, nu exista, nici in dezbatere, adoptare, avizare, un proiect de ordonanta privind…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a comentat joi, dupa discutia avuta la Parlament cu Dragnea si Tariceanu, posibilitatea de a fi remaniat."Am spus tot timpul ca exista o vreme de evaluare a oricui. Si a mea, si a dumneavostra. De la dumneavoastra poate sa spuna 'nu mai esti bun de reporter'.…

- Potrivit surselor citate, este de asteptat sa se discute si despre situatia protocoalelor de colaborare, dar si despre oportunitatea unor prevederi referitoare la amnistie si gratiere. Joi, ministrul Tudorel Toader a anuntat ca proiectul de ordonanta de urgenta privind legile justitiei este…

- Probabil ca daca nu ar avea nevoie de voturile ALDE in Parlament, coalitia s-ar rupe imediat. Dragnea l-a criticat aspru pe Tariceanu, pe care il acuza ca il tine in brate pe Tudorel Toader. Ministrul Justitiei ar bloca proiecte importante, printre care si celebra lege a amnistiei si gratierii. Presedintele…

- "Nu trebuie sa fie un subiect tabu. Avand in vedere gravele excese si abuzuri care s-au petrecut in trecut la nivelul DNA, prin care procedurile judiciare au fost grav viciate, avand in vedere ca multe din anchetele care s-au facut de catre Parchete s-au facut pe baza ascultarilor telefonice ilegale,…

- "Nu s-a discutat subiectul (unei ordonante de urgenta privind amnistia si gratierea - n.r.). Cred ca a fost aruncat in presa pe anumite canale, nu e prima oara cand se intampla si atunci vad ca foarte multi musca la subiect si subiectul se umfla. Am fost si astazi intrebat dar nu am facut declaratii…