Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a explicat, miercuri, la ieșirea din sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), unde a participat la ședința Secției pentru procurori, ca se dorește o stabilitate pentru procurori. “Am avut o discuție foarte buna (in cadrul Secției pentru procurori a CSM…

- "Vreau sa transmit procurorilor un mesaj de stabilitate. Evident, in conditiile legii. Am incredere ca Sectia pentru procurori va da interpretarea corecta", a declarat ministrul Justitiei la iesirea de la discutiile din CSM pentru clarificarea prevederilor din OUG pe justitie privind mentinerea in functie…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri, dupa ce a avut o discutie cu membrii Sectiei pentru procurori a CSM in legatura cu ordonanta de urgenta pe legile Justitiei, ca doreste sa transmita un mesaj de stabilitate procurorilor. "Procurorii din Sectia specializata a CSM sunt oameni cu…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Stire in curs de actualizare AGERPRES/(AS - autor: George Onea, editor: Mirela Barbulescu,…

- Sectia pentru investigarea infractiunilor comise de magistrati trebuie sa se operationalizeze pentru ca asa spune legea, care este imperativa, a declarat ministrul Justitiei, Tudorel Toader, miercuri, inaintea sedintei Consiliului Superior al Magistraturii, care discuta Regulamentul privind numirea,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat, marti, pentru 25 septembrie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra modificarilor aduse Legii privind statutul judecatorilor si procurorilor, au anuntat, pentru Agerpres, oficiali ai CCR. Pe 20 iulie, Iohannis a transmis CCR sesizarea cu privire…

- Unitatea Militara 02046 din Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacante de analist, gradul IA, in Biroul Baze de date din Sectia analiza, proiectare si implementare sisteme informatice navale. Conditiile specifice necesare in vederea…

- Discutii despre delegarile procurorilor Ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Foto: gov.ro. Ministrul justitiei, Tudorel Toader, s-a întâlnit astazi cu procurorul general al României si cu sefii DNA si DIICOT. Discutiile au vizat situatia delegarilor procurorilor, iar…