Toader, dezvăluire: Augustin Lazăr m-a ajutat de multe ori "Stiti de ce i-am retrimis? Pentru ca procurorul general m-a ajutat de multe ori, prin lipsa de cunoastere si unele inabilitati de care a dat dovada. El, cand a venit si a spus ca avem o justitie robusta, care e apta sa asigure echilibrul puterilor in stat, foarte usor mi-a servit mie a-i spune: "Domnule, vezi ca puterea judecatoreasca este una dintre cele trei puteri ale statului si este o regula pe care - nici nu trebuie sa fii jurist - trebuie sa o stii: ca nu trebuie sa judeci propria ta cauza (...). M-a ajutat si cu sesizarea asta. Ba la Alba Iulia a cerut Curtii de Justitie a Uniunii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

