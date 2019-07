”Credeam intr-o minima buna-credința din partea lui Tomac, pe care il cunosc de la momentul venirii de peste Prut. S-a alterat și el, in condițiile in care face afirmații profund greșite sau poate distorsionate in mod intenționat. Il invit sa consulte cele doua proiecte de lege inițiate de catre MJ, in iulie și noiembrie 2017, și sa spuna un singur dezacord cu deciziile CCR sau cu cele doua Directive.

Stiu ca nu merita sa ii raspund, dupa cum, și el știe ca repeta neadevaruri!

PS: mesajul va fi șters peste 3 ore!” a scris Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, pe Facebook.