- Ministrul Justiției a anunțat, luni, solicitat sa comenteze ce va face daca președintele o va respinge pe Adina Florea in condițiile in care șeful statului poate refuza o singura data și motivat propunerea, ca a doua varianta la șefia DNA nu trebuie sa fie neaparat altcineva."Nu spune nimeni…

- O prevedere tranzitorie din Statutul Magistratilor, recent modificat in Parlament, pare a pastra intact dreptul presedintelui de a refuza ori de cate ori vrea propunerile pentru sefia DNA. In ciuda criticilor CSM, Tudorel Toader a transmis presedintelui propunerea de numire a Adinei Florea in functia…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, i-a transmis președintelui Klaus Iohannis propunerea de numire a Adinei Florea la șefia DNA. Propunerea vine in pofida avizului negativ dat de CSM, care a acuzat rezistența redusa la stres, capacitate scazuta de analiza și sincope in raportarea la valori precum onestitate…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a evitat, marti dimineata, sa dea un raspuns clar intrebat daca va merge inainte si ii va trimite presedintelui Klaus Iohannis propunerea de numire a Adinei Florea in functia de procuror-sef al DNA. "Vedem considerentele si vedem ce vom face mai departe", le-a spus…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri seara, ca va trimite propunerea pentru sefia DNA catre presedintele Klaus Iohannis chiar daca Sectia pentru procurori nu va da un aviz consultativ in aceasta privinta sau daca nu se vor intruni toti membrii, desi asa prevede legea.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat marti seara ca, indiferent de avizul dat de Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la propunerea Adinei Florea pentru functia de procuror-sef al DNA, va continua procedura. "Procurorii din CSM nu vor primi, sa zicem asa, foarte favorabila…

- Bogdan Chirieac este de parere ca președintele Klaus Iohannis va respinge "din principiu" propunerea ministrului Tudorel Toader pentru funcția de procuror-șef al DNA. Motivul ar fi unul pur politic, conform analistului. "Va ajunge din nou la Curtea Constituționala" "Oricum, cred ca…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca una dintre candidatele la șefia DNA, care a venit chiar din interiorul parchetului anticorupție a incercat sa se distanțeze de fosta șefa, Laura Codruța Kovesi, susținand ca are competența manageriala foarte redusa.