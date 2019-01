Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP 2019. Pe masura ce se incheie 2018, este timpul sa reflectam asupra trecutului - dragoste, cariera, prietenie și sanatate - și sa privim spre viitor cu speranța. Ce va aduce anul 2019?

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca PSD a gratiat condamnarile pentru faptele de coruptie prin intermediul Curtii Constitutionale cu privire la constituirea completurilor de 5 de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, relateaza Agerpres."Prin decizia CCR si prin ce se intampla…

- Cand esti imbratisat ai senzatia de confort, de grija, de dragoste, de intelegere. Tocmai de aceea, imbratisarea zilnica este o idee excelenta. Insa beneficiile merg mult mai departe de atat. Schimbarile pe care le experimentam atunci cand imbrasisam sau suntem imbratisati pot fi descrise drept cele…

- In testament, sau atunci cand simt ca sfarșitul este aproape, mulți oameni lasa rudelor un set de instrucțiuni legate de felul in care doresc sa fie inmormantați. Un barbat din Uganda i-a cerut soției sa ii puna in sicriu echivalentul a 51.480 de mii de euro. Motivul?

- Liviu Dragnea nota 9 – Excluderile din PSD erau necesare. Dragnea se afla intr-o situație destul de delicata, putea sa piarda controlul partidului daca se mai lasa mult incalecat. A venit de la sine masura luata in extremis privind excluderea a doi importanți lideri, Adrian Țuțuianu și Marian Neacșu.…

- Presedintele polonez Andrzej Duda si premierul Mateusz Morawiecki au anuntat miercuri organizarea la 11 noiembrie a unui mars national la Varsovia, pentru a sarbatori centenarul independentei tarii, la cateva ore dupa ce primarul capitalei a interzis o adunare a extremistilor de dreapta prevazuta tot…

- Dosarul „Maternitatea“ s-ar putea finaliza astazi. Fostul presedinte al Consiliului Judetean Buzau, ex-senatorul Victor Mocanu, dar si ceilalti inculpati, isi pot afla sentinta finala, completul de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie anuntand pronuntarea pentru data de 5 noiembrie.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis achitarea definitiva si irevocabila a primarului din Ramnicu Valcea, Mircia Gutau, dupa ce acesta a reusit sa obtina la CEDO o hotarare potrivit careia nu a avut parte de un proces echitabil si i s-a incalcat dreptul la aparare, intr-un dosar de coruptie.