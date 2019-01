Toader, despre revocarea procurorului general: astazi, argumentele au devenit si mai numeroase si mai evidente

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri seara ca in prezent are si mai multe argumente in sustinerea demersului pe care l-a initiat anul trecut privind revocarea procurorului general, Augustin Lazar, potrivit agerpres.ro.Citește și: Mare atenție, șoferi! Care sunt tarifele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri seara ca in prezent are si mai multe argumente in sustinerea demersului pe care l-a initiat anul trecut privind revocarea procurorului general, Augustin Lazar. "Daca atunci am prezentat 20 de motive in baza carora am solicitat evaluarea…

- Pe fondul recentelor declaratii ale presedintelui, cum ca nu il va revoca pe procurorul general, ministrul Justitiei a adus in discutie ipoteza sesizarii Curtii Constitutionale. Convins ca opinia publica nu va afla considerentele pentru care primul om in stat s-a declarat “multumit” de activitatea procurorului…

- Dupa ce in prima faza ministrul Toader, prezent la prima parte a sedintei conducerii social-democrate, desfasurate luni la Parlament, anuntase ca zilele urmatoare urmeaza sa faca un proiect vizand o posibila sesizare a Curtii Constitutionale, vizand un conflict juridic de natura constitutionala intre…

- Dupa ce presedintele a catalogat drept “aiuritor” demersul ministrului Justitiei privind revocarea procurorului general, Tudorel Toader a subliniat ca, in calitatea sa de ministru, “am grija si-mi respect competentele mele izvorate din lege”. Intrebat – la Parlament fiind, dupa discutia avuta cu Liviu…

- Nu au fost putine luarile de pozitie aparute in spatiul public dupa ce miercuri seara ministrul Justitiei a anuntat ca declanseaza procedura de revocare din functie a procurorului general Augustin Lazar, in baza unui raport de 63 de pagini asupra activitatii sale manageriale. Mai nou, in cursul zilei…

- Pe 24 octombrie, ministrul Justiției a anunțat ca declanșeaza procedura de revocare a procurorului general. Ce se intampla dupa raportul lui Toader? Toader a formulat 30 de acuzații pentru procurorul general intr-un raport de 63 de pagini care insoteste cererea de revocare a procurorului general. Printre…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Covasna considera, in ceea ce priveste decizia lui Toader in cazul lui Lazar, ca atata timp cat un procuror sef poate fi revocat la ”aprecierea discretionara a unui om politic”, fie el si ministru al justitiei, ”nu mai poate fi vorba de vreo independenta”.