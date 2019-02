Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca va redacta o sesizare catre CCR referitoare la refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a-l revoca din functie pe procurorul general, Augustin Lazar, in cazul in care premierul Viorica Dancila ii va cere acest lucru.



"Decizia de sesizare a Curtii este una politica, iar continutul este unul juridic. Si, daca doamna prim-ministru imi va cere sa redactez, sigur ca voi redacta sesizarea", a afirmat Toader la Parlament, unde a participat la o intalnire a liderilor coalitiei, care s-a desfasurat in biroul presedintelui Camerei Deputatilor,…