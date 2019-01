Stiri pe aceeasi tema

- Inca nu au trecut sarmalele de Craciun ca ne intampina primul scandal. Ministrul Justitiei a trimis decizia de revocare din functie a procuroului general. Tudorel Toader stie deja ca presedintele Iohannis nu va semna revocarea. A spus de nenumarate ori, sau cum zice ministrul Toader, s-a antepronuntat…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca decizia data de CCR in cazul Kovesi, prin care presedintele Klaus Iohannis a fost obligat sa semneze revocarea din functie, este valabila si pentru revocarea procurorului general, Augustin Lazar, Toader afirmand ca, daca va fi cazul, CCR va fi solicitata…

- Ministrul Justitie, Tudorel Toader, a declarat joi seara ca va sesiza Curtea Constitutionala daca presedintele Klaus Iohannis va respinge cererea sa de revocare din functie a procurorului general Augustin Lazar sau nu ii va numi pe cei cinci procurori propusi in functii de conducere. "Am…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a confirmat, joi, ca trimite la Cotroceni cererea de revocare din functie a procurorului general, Augustin Lazar, precum si propunerea de numire a Adinei Florea la sefia DNA, pe care presedintele Klaus Iohannis a respins-o. UPDATE: Ministrul Justiției a reiterat…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti ca draftul sesizarii CCR in privinta remanierilor este redactat. "Ma puteti intreba daca am redactat draftul de sesizare? Da. Ce se intampla cu sesizarea, nu eu sunt autorul, ci doamna premier, presedintele Camerei Deputatilor, presedintele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a reiterat faptul ca nu a gresit in privinta semnatarului ordonantei de clasare a dosarului care-l viza pe Klaus Iohannis si a subliniat ca motivele de eventuala nelegalitate a procedurii de revocare a lui Augustin Lazar pot fi gasite in decizia CCR numarul 358.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a comentat joi, pe Facebook, reactia presedintelui Klaus Iohannis cu privire la cererea de revocare a procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, afirmand ca seful statului spune mai intai ca nu-l revoca si...

- "Va trebui sa contramandam intalnirea pentru ca nu ma voi mai afla la fraiele ministerului" a scris Tudorel Toader in mesajul obtinut de Realitatea TV. Intalnirea trebuia sa aiba loc in aceasta dimineata. Mesajul vine in contextul in care Toader se afla intr-un concediu de odihna pana la sfarsitul…