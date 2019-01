Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri seara ca in prezent are si mai multe argumente in sustinerea demersului pe care l-a initiat anul trecut privind revocarea procurorului general, Augustin Lazar.



"Daca atunci am prezentat 20 de motive in baza carora am solicitat evaluarea procurorului general, astazi, cu deplina convingere, va spun urmatorul lucru: argumentele pe care le-am prezentat atunci si despre care am spus ca sunt - unele - cu caracter exemplificativ, astazi au devenit si mai numeroase, si mai evidente si mai convingatoare in sustinerea demersului pe care…