- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri seara ca in prezent are si mai multe argumente in sustinerea demersului pe care l-a initiat anul trecut privind revocarea procurorului general, Augustin Lazar, potrivit agerpres.ro.Citește și: Mare atenție, șoferi! Care sunt tarifele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri seara ca in prezent are si mai multe argumente in sustinerea demersului pe care l-a initiat anul trecut privind revocarea procurorului general, Augustin Lazar. "Daca atunci am prezentat 20 de motive in baza carora am solicitat evaluarea…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spune ca motivele pentru care procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, trebuie revocat sunt mai clare decat in cazul Laurei Codruța Kovesi, fosta șefa DNA, și anunța ca va face apel din nou la decizia CCR. "Știu și eu ca președintele se declara mulțumit de…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat vineri, intr-o conferinta de presa la Cotroceni, cand va lua o decizie in cazul procurorului general Augustin Lazar, in contextul documentelor inaintate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, privind revocare din functie a inaltului magistrat. „Aici pot sa…

- Sectia pentru procurori a CSM a dat luni aviz negativ propunerii formulate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, privind revocarea din functie a procurorului general Augustin Lazar. Potrivit unor surse judiciare, decizia a fost luata cu cinci voturi pentru aviz negativ si un vot impotriva. Potrivit…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca este "pe langa lege" abordarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, in privinta numirii Adinei Florea la sefia DNA si a revocarii lui Augustin Lazar din functia de procuror general al Romaniei. "Am o opinie si o voi face cunoscuta la momentul…

- Procurorul general, Augustin Lazar, spune ca isi rezerva dreptul de a actiona conform procedurilor legale in vigoare in ceea ce priveste procedura de revocare a sa si conflictul cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, privind eroarea referitoare la clasarea unui dosar vizandu-l pe presedintele Iohannis,…

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, susține ca decizia lui Tudorel Toader de a solicita revocarea procurorului general Augustin Lazar este prețul platit pentru a nu mazilit de Liviu Dragnea din funcția de ministru al Justiției.”Crima organizata ramane la planul inițial: destructurarea…